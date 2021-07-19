Кто или что поможет автомобилисту в экстремальной ситуации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поездка в салоне автомобиля считается достаточно комфортабельным видом передвижения, но иногда случаются такие ситуации, что ее можно сравнить с экстремальными видами туризма.

Даже междугородные трассы и городские улицы весной напоминают полосу препятствий с ямами, между которыми сможет проехать только виртуоз. А если с трассы свернуть на проселочную дорогу, то сразу можно сказать «жизнь полна сюрпризов». И поджидают они на каждом шагу.

Поэтому возить в багажнике машины хотя бы такого помощника, как реечный домкрат Hi-Jack не роскошь, а вполне оправданная необходимость.

О каких экстремальных ситуациях могут рассказать автомобилисты и как из них выбраться.

Первая, это машина застряла в грязи

Ситуация знакомая всем, кто хоть раз проехал не по бетонке, а по проселочной дороге. Что только не делают неопытные водители. Несколько человек толкает машину, а водитель пытается газовать, обдавая грязью, вылетающей из-под задних колес своих помощников.

Если машина уже влипла в грязь всеми четырьмя колесами, то лучше поискать, кто может вытянуть вас из этой жидкой субстанции. Но можно и не ждать, а заранее подготовиться и заранее обзавестись автомобильной лебедкой. Не огромной, которая может тянуть грузы до 5 тонн, а такой, которая способна вытянуть легковое авто весом 1-1,5 т.

Второй вид автомобильного экстрима, пробег по пересеченной местности

Любителей показать насколько крутой у него внедорожник достаточно, и в результате машина застряла в лесу, повиснув днищем на поваленном деревце. Поднять авто весом в 2 тонны сможет только тот же домкрат, если он конечно есть.

Третья неожиданность — это песок

Не только в ралли Париж-Дакар машины ездят по песчаным барханам. Дороги в загородные поселки часто отсыпаются гравием и через пару недель на этой гравийке при попадании в ямку колеса начинают пробуксовывать. Любителей прокатиться по песчаному пляжу также достаточно. Два разных случая, а результат один: машина застряла в песке. Часто можно видеть, что водители подкладывают ветки, а то и рабочие куртки под пробуксовывающие колеса, но положительный результат при этом редкость. Лучше будет, если вы поднимете колеса с помощью домкрата и подложите под них что-нибудь более основательное, например камни, обломок дерева и т.п.

Четвертое, машина застряла в болоте

Мы не утверждаем, что можно спасти машину, заехавшую в настоящую трясину, по которой даже человек может пройти, только перепрыгивая с кочки на кочку. Маленькие неглубокие болотца менее опасны, но и в них машина может застрять основательно пока вы будете ходить за помощью. Поэтому еще раз повторимся, стоит задуматься о покупке небольшой лебедки.

Пятый, знакомый всем случай, машина застряла в снегу

Прохожие помогут вытолкать ваше авто только если это случилось в черте города или жилого поселка. Да и то, добровольных помощников в наше время мало. Но если с вами ваш маленький друг реечный домкрат, шанс выбраться быстро и без посторонней помощи есть. Приподняв им колеса, вы сможете убрать весь снег до твердого основания.

Помните, в багажнике вашего автомобиля должна быть не только запаска и набор инструментов для мелкого ремонта. Домкрат обязательно и о приобретении лебедки тоже стоит подумать.

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