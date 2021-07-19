Школьники написали книгу для первоклассников

Ученики школы Даниил Лобко, Екатерина Хатунцева, Александр Алексеев (слева направо в верхнем ряду), Алие Качалиева, педагог Татьяна Солдатова и Мария Чернявская (слева направо в нижнем ряду) создали книгу для первоклассников / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ученики школы имени Владимира Маяковского написали книгу «30 советов первоклассникам». В ней ребята поделились своим опытом с теми, кто только идет учиться.

Найти друзей, не списывать у соседа, всегда делать домашнее задание, не бояться обращаться за помощью к учителям и родителям — книга полна жизненных мудростей ребят, которые уже окончили обучение в начальной школе.

Материалы для сборника ученики собирали целый год — думали над советами, рисовали иллюстрации, делали фотографии. Но наступила пандемия коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение и работу над книгой пришлось отложить. Так что она вышла в свет лишь этим летом. Ребята уже повзрослели, но, перечитав свои рекомендации, согласились с каждым пунктом.

— Первоклассникам необходимо найти друзей, не бояться брать на себя ответственность и рисковать, быть смелыми, — зачитывает свой совет шестиклассник Александр Алексеев. — Если вы прослушали, что только что говорил учитель, обязательно переспросите, но перед этим не забудьте поднять руку.

В книге ребята рассказали и о любимых предметах. У Саши это окружающий мир. Ему нравится, что на уроках ребята делают различные исследовательские проекты, смотрят образовательные фильмы.

Другой автор книги, Даниил Лобко, считает, что главное в учебе — дисциплина. Он порекомендовал первоклассникам не опаздывать в школу и с вечера собирать портфель, чтобы не забыть важные учебники и тетради.

— А еще важно не терять карту школьника, с помощью которой ты проходишь через школьный турникет. Она же оповещает родителей, что ты зашел в заведение. К сожалению, очень часто ребята теряют ее, — рассказал Даниил.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Школьница Екатерина Хатунцева порекомендовала первоклассникам ходить в различные секции и студии. Они позволят раскрыть талант.

— А сейчас, спустя год, я бы добавила новый совет — не стоит опускать руки. Даже если кажется, что ничего не получается, ты очень устал от уроков и домашнего задания — не расстраивайся. Помни, что благодаря своим стараниям, ты хорошо сдашь выпускные экзамены, — считает девочка.

Идея собрать все советы ребят в единый сборник пришла классной руководительнице четвертного «Ж» класса Татьяне Солдатовой.

— Наши ученики с первого года делают проекты по разным предметам. Но, как правило, это не долгосрочные работы. В четвертом классе мы решили сделать что-то более масштабное, — рассказывает Татьяна Солдатова. — Тогда я как раз узнала про конкурс «Всероссийская школьная летопись», в рамках которого ребята должны написать и издать собственную книгу. Решили поучаствовать.

Произведение московских школьников выпущено по всем издательским канонам — оно прошло редактуру и верстку. Сборник получился из 50 страниц с глянцевой обложкой и яркими иллюстрациями. Книге даже присвоили государственный регистрационный номер в Российской книжной палате. Первый тираж — девять экземпляров. Один из них будет храниться в школьной библиотеке.

— Эта книга — хороший помощник и для дошкольников. Прочитав ее, ребята поймут, что в учебе нет ничего страшного. Наоборот, это весело и интересно, — отметила Татьяна Солдатова.

КСТАТИ

Пятиклассница Елизавета Илингина и шестиклассница Елизавета Воловодовская Петровской школы победили во всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ «Горизонты открытий — 2021». Работа Илингиной «Личные имена в пословицах и поговорках» заняла третье место в секции гуманитарных проектов. Проект Воловодовской о временах в английском языке занял третье место в секции проектов различной направленности на иностранных языках.