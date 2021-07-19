Восстановление длится неделями

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В понедельник, 19 июля, аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов рассказал о том, что такое пост-ковид.

Такое состояние врачи называют и другим термином — «длительный COVID», а развивающийся постковидный синдром обычно относится к симптомам, которые пациент «получает» во время или после острого заболевания коронавирусом.

— Постоянные имеющиеся различные симптомы после острого течения COVID-19 являются обычным явлением и чаще всего включают усталость, одышку, боль в груди и кашель, — поясняет Парвиз Азизов.

По его словам, это состояние непрекращающейся болезни и разбитости может длиться до четырех недель. Нередко пациенты сообщали также о головной боли, болях в мышцах и суставах, бессоннице, беспокойстве, когнитивной дисфункции и диарее.

— Время до полного регресса симптомов зависит в первую очередь от того, чем человек болел до того, как заразился коронавирусной инфекцией, — продолжает врач.

Он подчеркивает, что длительность пост-ковида зависит также от тяжести острого заболевания и спектра имеющихся начальных симптомов.

— Мало того, длительные симптомы распространены даже у пациентов с менее тяжелым течением болезни, то есть они отмечались и у тех, кто не был госпитализирован в разгар болезни, — говорит аллерголог-иммунолог.

По его словам, лечение в домашних условиях подходит для большинства пациентов с легкими симптомами — например, лихорадка, кашель, миалгия (спонтанная боль в мышцах. — «ВМ»).

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Однако амбулаторный режим возможен только при условии, что вы можете быть надлежащим образом изолированы, наблюдаться и поддерживать здоровье в домашних условиях.

— Должен быть низкий порог для клинической оценки пациентов, у которых есть какие-либо факторы риска более тяжелого течения болезни, даже если отмечаются исключительно легкие симптомы, — говорит Парвиз Азизов. — Например, некоторые амбулаторные пациенты с легкими или умеренными симптомами, имеющие факторы риска тяжелого течения болезни, могут быть кандидатами на терапию антителами.

Если пациент лечится в домашних условиях, а его симптомы не прогрессируют, тогда, скорее всего, он будет здоров уже через несколько дней.

— Вам точно стоит прислушиваться к себе. Если вы замечаете, что состояние ухудшается, начинается и прогрессирует одышка, беспокоит боль в груди, вам точно надо обратиться за помощью. Вас, скорее всего, госпитализируют и будут лечить в условиях стационара, — советует специалист.

Парвиз Азизов отмечает, что пациенты еще на стадии заболевания сдают анализы крови. Результаты показывают отклонения, степень выраженности которых зависит от тяжести переносимого заболевания. Сдавать анализы придется и при пост-ковиде.

Насторожить переболевшего человека должны повышенные лимфоциты, ферритин, С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Может отмечаться и нарушение свертываемости крови.

Специалисты рекомендуют очень тщательно следить за состоянием собственного здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, а QRSTU — пройти обследование. Возвращаться к обычному темпу жизни тоже стоит постепенно. Нельзя забывать и об уровне физических нагрузок — они должны нарастать медленно, без лишнего перенапряжения со стороны выздоровевшего человека.