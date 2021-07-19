Штрафы заплатят только злостные нарушители

Контролер ГКУ «Организатор перевозок» Ольга Луковникова (слева) и полицейский патрульно-постовой службы Александр Меркулов (на заднем плане) просят пассажира Надежду Золотову надеть маску перед тем, как пройти на платформу МЦК «Ботанический сад» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сотрудники Московской железной дороги провели рейд по соблюдению масочного режима совместно с транспортной полицией и представителями «Организатора перевозок».

На станции Московского центрального кольца «Ботанический сад» утренний час пик: жители столицы спешат на работу. Полицейский патрульно-постовой службы Линейного управления на станции «Окружная» старший сержант полиции Александр Меркулов наблюдает за потоками людей, зорким глазом вылавливает из толпы нарушителей — тех, кто пытается пройти на платформу без маски.

— Хочу заметить, что в последнее время люди стали сознательнее в этом вопросе. По моим наблюдениям, почти все соблюдают масочно-перчаточный режим, — рассказывает Александр Меркулов.

Спустя несколько минут на глаза полицейскому попадается первый нарушитель: мужчина без маски подошел к турникетам и собирается прикладывать карту «Тройка». Страж порядка окликает его, просит надеть маску.

— У меня нет с собой, забыл дома, — оправдывается Сергей Дедешко.

— Вы можете купить ее в кассах, — отвечает полицейский. — Стоят они недорого.

Сергей Дедешко поблагодарил сержанта Меркулова за подсказку и пошел покупать маску. В это же время к аппаратам по продаже проездных билетов подходят сотрудники МЦК и начинают протирать все поверхности.

— Мы регулярно дезинфицируем все, чего касаются пассажиры, проводим влажную уборку на станциях, — говорит главный инженер Центральной дирекции пассажирских обустройств ОАО РЖД Сергей Мамонтов.

Полицейские проверяют наличие масок у пассажиров не только на станциях, но и в вагонах поездов. Подавляющее большинство людей не нарушают правила. Однако в самом углу «Иволги» сидит молодой человек без маски. К нему подходит старший сержант Вадим Коваль и просит надеть маску.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— А я сделал прививку. Мне не нужно, — отвечает нарушитель Андрей Пантюшкин.

— Это вас не освобождает от обязанности соблюдать требования санитарной безопасности, — объясняет полицейский и повторяет просьбу.

Но парень отказывается надевать маску и предъявить документы. Полицейские принимают радикальное решение: доставить его в отдел полиции для подтверждения личности и составления протокола.

Вадим Коваль уводит москвича, а инспектор Виктория Василенко продолжает рейд. В последнем вагоне поезда встречаем еще одного нарушителя.

— Наденьте, пожалуйста, маску, — просит инспектор.

— У меня нет с собой, — отвечает Алексей Назаров, не поднимая глаз от смартфона.

Но это не оправдание. На мужчину составляют административный протокол. Теперь ему придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Помимо рейдов, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» регулярно проводят с пассажирами, которые не хотят носить маски, профилактические беседы.

— Мы штрафуем людей не сразу. Сначала просим надеть маску, объясняем, зачем это нужно. Но если и после этого пассажир отказывается выполнять санитарные требования, то приходится прибегать к более жестким мерам, — отмечает руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Султанов.

По его словам, только за последние две недели сотрудники транспорта и полицейские оформили около 20 тысяч административных протоколов на нарушителей. А с начала 2021 года их число достигло 450 тысяч.

ЭТО ЗАКОН

Нарушение статьи 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» КоАП Москвы предусматривает штрафы от 4 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.