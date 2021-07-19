Участники клуба научатся дрессировать своих питомцев

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В расписании онлайн-проектов территориального центра соцобслуживания (ТЦСО) «Восточное Измайлово» появилось новое направление — клуб собаководов «Четыре лапы». О том, как начался этот проект и чему будут учить там пенсионеров, «Вечерней Москве» вчера рассказала руководитель этого клуба — кинолог Любовь Васютина.

На первой встрече, проходившей на платформе ZOOM на прошлой неделе, присутствовали 230 участников программы «Московское долголетие», владельцев четвероногих друзей. Лидер сообщества — кинолог со стажем Любовь Васютина уверена, с каждым занятием количество участников будет увеличиваться.

К первому заседанию клуба Любовь Евгеньевна Васютина готовилась больше морально, ведь знакомство и первое впечатление играет большую роль. А ответы на все вопросы о собаках 61-летняя активистка программы «Московское долголетие» знает и без дополнительной подготовки — не зря занимается собаками практически с детства.

— Я всегда очень любила животных, — рассказывает Любовь Васютина. — Помню, в деревне у тетки были куры, лошади, собаки, кошки, и мне нравилось там бывать. Мы же с родителями жили в коммунальной квартире на Танганке, где крупное животное завести было нельзя.

Любовь Евгеньевна окончила институт, вышла замуж, работала радиотехником и наконец, в 1986 году, завела свою первую собаку — колли. И увлеклась дрессурой своего питомца.

— А потом у нас появились хаски, мы стали заводчиками. Сегодня у нас есть даже виртуальный питомник, свыше 100 наших щенков живут в разных регионах страны, но мы знаем все о каждом щенке — мы всегда на связи с владельцами. Обсуждаем дрессуру, питание, участие в выставках. В нашем ТЦСО о моем увлечении, конечно, знают, поэтому и предложили помочь пенсионерам — владельцам собак воспитывать питомцев, правильно о них заботиться. Я с радостью согласилась!

Фото: Pixabay

На первом же занятии собравшиеся стали задавать вопросы, связанные с содержанием, воспитанием, дрессировкой собак. Рассказывали о проблемах, просили совета.

— У нас занятия будут по блокам, — поясняет Любовь Евгеньевна. — Будем говорить обо всем. Я расскажу все, что знаю о дрессировке, груминге, оказании первой помощи, подборе питания. Будут у нас и беседы с ветеринарами, конкурсы на лучшее фото и видео.

После окончания занятия участники не спешили выходить из группы, начали знакомиться, рассказывать о своих питомцах.

— Занятие в клубе было прекрасным, с нетерпением жду следующего, — делится впечатлениями участница программы «Московское долголетие», а теперь еще и член клуба «Четыре лапы» Марина Ермолаева. — У меня бигль по кличке Шиз, ему год и семь месяцев. Он очень шебутной даже для своей породы, поэтому часто находится в наморднике. Мне хотелось бы, чтобы он стал более спокойным и воспитанным. Поэтому мне такие заседания необходимы. И хорошо, что с сентября они будут проходить не два раза в месяц, а каждую неделю.

Записаться в клуб «Четыре лапы» могут все участники программы «Московское долголетие», даже те, кто только мечтает завести собаку. Руководитель клуба обещает помочь найти общий язык с любым питомцем, ведь главное в дрессуре собак — любовь и забота.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Игонина, специалист московской службы психологической помощи:

— Благодаря животным люди проявляют лучшие качества и испытывают самые искренние, светлые чувства, осознают свою неправоту, когда пытаются на них срывать злость. Владельцы собак делают все, чтобы любимцы были счастливы. Однако, если хоть кто-то в семье против собаки, не заводите питомца.