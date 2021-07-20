20 уникальных идей, которые способны изменить нас и нашу среду обитания

Фото: Анна Быкова

Идеи двигают общество вперед, обеспечивают прогресс, экономический рост, улучшают общественное пространство, экологическое состояние наших городов. Словом, меняют нашу жизнь. Только для достижения всего этого, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов, необходимо воплотить эти идеи в жизнь, реально превратив их в дела. Тогда, по его мнению, наступят качественные изменения в нашей жизни, станет комфортной и удобной городская среда.

Дмитрий Давыдов — один из тех активистов, кто, изучив лучший опыт зарубежных стран, зовет остальных использовать его у нас, чтобы наша страна, обладающая неисчислимыми природными богатствами и людскими ресурсами, стала самой процветающей и успешной среди ведущих мировых держав.

Нет, Давыдов не собирается никуда баллотироваться. Он не связан с политиками. Более того, Дмитрий не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка улучшить жизнь россиян — это дань предкам. Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали свои жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне. Он лишен политических амбиций. Действует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Дмитрий подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция не задевает ничьих интересов, ни одной политической партии. Красной нитью через всю его концепцию проходит мысль о том, что результатом воплощения этих идей будут довольны все.

Пять лет назад Давыдов предложил свои идеи общественности. Однако, несмотря на широкую огласку в СМИ и многочисленные попытки донести их до чиновников (администрация президента, профильные министерства, мэрия Москвы), идеи эти остались без внимания госструктур. Власть поблагодарила активиста, и этим все ограничилось. Дать новую жизнь идеям пятилетней давности Дмитрия побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе России. Он убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу, если будут вовремя воплощены в жизнь.

Одна из идей Давыдова касается экотехнологии города. Он признается, что десятая часть его предложений посвящена внедрению в России лучшего мирового опыта в сфере экологии.

В качестве примера Дмитрий приводит опыт Сингапура, который стал ныне самым зеленым мегаполисом в мире. Для этого городу потребовалось восстановить закисленные почвы, наладить систему стоков и полива, завезти 8 тысяч разновидностей растений и посадить миллионы деревьев и кустарников. В 1965–1979 годы остров испытывал разруху и запущенность. Власти приняли жесткие меры, поставили полицейских на каждый перекресток. Они контролировали и штрафовали жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку, выгул скота на улицах города. Вскоре менталитет народа изменился в лучшую сторону. Таким образом, считает Дмитрий, нынешнее экологическое благополучие Сингапура создано благодаря совместным усилиям граждан и властей.

Сейчас не нужно длительное время для наведения порядка, поясняет Давыдов, с помощью видеокамер можно легко отследить нарушителя чистоты — достаточно установить их на перекрестках, тротуарах, во дворах жилых домов и зданий. Также очень важна роль общества. Число тех, кто имеет телефон, снабженный камерами, во много раз превышает количество средств визуального контроля. Поэтому, считает Дмитрий, достаточно будет только привести штрафы в соответствие с разумными размерами и отдать из них 50 процентов уполномоченному заявителю. Он выделит часть поступивших средств тем, кто сообщит о правонарушении. Таким образом, студенты, пенсионеры, домохозяйки заработают деньги, а общество получит систему эффективного контроля, которая позволит навести порядок за короткий срок.

Уполномоченные заявители с помощью камер будут фиксировать также факты загрязнения города. Камеры не станут для них обременением, они превратятся в источник дохода: предприниматель будет получать 50 процентовот суммы полученных государством штрафов.

Это только часть идеи об обеспечении экологической чистоты наших городов. Изучив опыт других стран, Дмитрий Давыдов предлагает внедрить новшества также в сферу переработки бытовых отходов, озеленения городов, улучшения состояния окружающей среды. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всейтерритории самые лучшие и современные способы переработки мусора, считает он. Для этого наряду с другими мерами предприниматель предлагает предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Сделав это, подчеркивает Давыдов, общество избавится от мусорных свалок, наносящих большой вред экологии и здоровью граждан. Кроме того, повысится предпринимательская активность. Страна получит экологически чистые предприятия по переработке и преобразованию бытовых отходов в теплоэлектроэнергию, а также увеличит доходную часть бюджета за счет инвестиций и дополнительных поступлений от налогов и сборов, считает Дмитрий.

Более подробно о 20 идеях Давыдова читайте на сайте https://20idei.ru.

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