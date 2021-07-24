Улыбка печень сбережет: как яркие черты характера влияют на здоровье

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Американские ученые опубликовали исследование о влиянии ярких черт характера человека на болезни, которые он из-за них приобретает. И выяснили, что именно характер может привести к диабету и инсульту.

Накликать инсульт

Исследователи выяснили, что тип характера обуславливает специфический гормональный фон, а он оказывает прямое влияние на работу иммунной системы человека и деятельность головного мозга.

Выводы ученых любопытны: люди добрые и отзывчивые, у которых редко бывает плохое настроение, меньше других подвержены таким болезням, как артрит, инсульт и диабет. А вот люди скупые, нервные и капризные гораздо чаще страдают от таких недугов.

Объясняют это так: у людей, испытывающих постоянную тревогу и перепады настроения, намного больше вырабатывается кортизола — гормона стресса. Он нарушает работу иммунной системы и деятельность головного мозга.

Холерик, притормози!

«Вечерняя Москва» узнала, какие еще заболевания можно предугадать, а значит, предотвратить с помощью простой коррекции черт характера.

— Характер — это структура стойких психических свойств, которые определяют, как человек себя будет вести в обществе, — рассказала «ВМ» психолог Екатерина Свистунова.

— Будет ли он общительным или весь в себе, будет одеваться сексуально или его вообще не будет волновать его внешний вид.

Если за основу взять классическое деление на четыре психотипа с определенными ярко выраженными чертами темперамента, то:

— меланхолики больше других подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, велика возможность развития инсульта. А еще у них слабо развита дыхательная система, поэтому — бронхиты, астма, склонность к простудам. Им психологи советуют найти больше поводов для радости, это сбережет и психическое и физическое здоровье;

— холерики отличаются импульсивностью, вспыльчивостью, а также нередко им свойственна агрессия. У них может быть нарушен отток желчи, часто у холериков встречаются заболевания печени, поджелудочной железы и желчнокаменная болезнь;

— флегматики довольно часто имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, возможны такие заболевания, как гастрит и язва желудка;

— сангвиников психиатры называют самой здоровой категорией людей. Но и они могут страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями, случается, что эти жизнелюбивые люди злоупотребляют алкоголем.

Сарказм подальше

Также специалисты объяснили опасность сарказма. Выяснилось, что пациенты, перенесшие инфаркт впервые, имеют все шансы скончаться от второго инфаркта, если их характер изобилует негативными чертами, такими как сарказм, цинизм, негодование и раздражительность. У них медленнее сворачивается кровь и растет уровень адреналина. У этих пациентов выше уровень триглицеридов и холестерина.

Есть целый ряд заболеваний, которые называются психосоматическими. Те же сердечники часто являются людьми, глубоко разочарованными в окружении, в работе. Начальники с высокими требованиями к окружающим часто жалуются на печень. На поджелудочную железу могут сильно повлиять брезгливость и постоянное чувство неприязни к окружающим.

Сам себя исцелю

Если вы решительно хотите избавиться от «болячек», то обратите внимание:

— насколько вы оптимистичны;

— насколько сильно умеете радоваться простым событиям;

— насколько готовы выложиться для достижения цели.

Правильно и корректно поставленные задачи и мечты прекрасно влияют на все органы. А уж позитивное мышление тем более.

— Оптимизм — не врожденное качество человека, его можно натренировать, — рассказала психолог, тренер по личностному росту Наталья Тайлышева. — При негативной ситуации задавайте себе «волшебные» вопросы: что в случившемся есть хорошего, чему я могу научиться, как я могу исправить ситуацию и получить удовлетворение.

Приучив себя отвечать на них в позитивном ключе, вы не заметите, как качественно изменятся ваши жизнь и самочувствие.