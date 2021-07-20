Поле покинутых авто

Стоянка раритетных авто на территории Ломаковского музея / Фото: Сергей Шахиджанян

На днях в интернете появилась информация о стоянке бесхозных автомобилей разных эпох в Люблине. Новость быстро распространилась по сети. Корреспондент «Вечерки» нашел эти машины и выяснил, кому они в действительности принадлежат и почему стоят под открытым небом.

Искать стоянку долго не пришлось. От станции метро «Люблино» пешком минуты три. Автомобили находятся на улице Краснодарской, владение 58. Под открытым небом стоят несколько десятков раритетных машин: советские «Волги», «Москвичи», «Победы», но есть и иностранные — «Мерседес», «Фольксваген»-«жук» и даже довоенные БМВ. Видно, что к машинам давно не подходили, некоторые вросли в землю, проржавели. Внешним видом авто напоминают свалку. Но стоянка обнесена забором. Местные жители рассказывают, что вандалы воруют с машин детали.

На первый взгляд, автомобили и вправду бесхозные, но это не так. Территория принадлежит Ломаковскому музею старинных автомобилей и мотоциклов, основанному в 1987 году Александром Алексеевичем Ломаковым. И стоянка — запасник музея. Не узнать эту информацию было просто невозможно, так как все указано на входной калитке да и при входе в само здание музея. Также там есть и телефон директора учреждения — Дмитрия Ломакова.

Житель соседнего с музеем дома сказал корреспонденту «Вечерки», что без боли на это автокладбище смотреть нельзя.

— Я с седьмого этажа гляжу на это и огорчаюсь. Раз музей, то пусть в порядок приведут, — добавил мужчина.

Пройдя по рядам между автомобилями, видишь, что те в разной степени комплектации и сохранности.

Корреспондент «Вечерки» связался с директором самого первого в нашей стране музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрием Александровичем по указанному телефону и поинтересовался у него, почему транспорт находится под открытым небом.

Дмитрий рассказал, что изначально музей в принципе выглядел как коллекция автомобилей под открытым небом, то есть представлял собой по сути стоянку автомобилей. Так он просуществовал шесть лет, и лишь в 2003 году открылся выставочный зал.

— Удивляет, почему блогеры, которые сделали столь однобокую историю машин, показали только запасники, а само здание музея, расположенное рядом, даже не вошло в кадр. Ну пусть это остается на их совести, — говорит Ломаков.

Музей небольшой, в нем не могут поместиться все автомобили из первоначальной коллекции Александра Алексеевича Ломакова (отца Дмитрия Ломакова. — «МВ»), поэтому директор вынужден невместившиеся машины хранить на огороженной стоянке на улице.

— Утвержден проект строительства новых корпусов музея. Идет сбор средств. И нам некуда убирать машины из запасника. Кто сильно переживает за них, может забрать их. Как и на каких условиях это можно сделать, разъяснено на сайте, — поясняет Дмитрий.

Самые ценные экспонаты коллекции находятся в здании и в гаражах. На улице стоят те, что определены в список на реставрацию, а также те, что были приобретены для восстановления третьими лицами, но по каким-то причинам брошены новыми владельцами. Выкидывать автомобили жалко, но и денег на реставрацию всего у музея нет.

— Три года назад в нашем запаснике было 110 машин. За прошедшее время добросовестные автолюбители или специалисты-реставраторы вывезли со стоянки 40 машин. Как видите, работа в этом направлении идет, постепенно достигнем того, что автомобилей под открытым небом не останется, — уточнил Дмитрий Ломаков в беседе с корреспондентом «Вечерки».

Сам музей сейчас закрыт в связи с действующими ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

ЗИС-110

Самый редкий автомобиль Ломаковского музея ретроавтомобилей и мотоциклов — ЗИС-110 1949 года выпуска. Зеленый автомобиль представительского класса был подарен Иосифом Сталиным патриарху Алексию I за вклад Русской православной церкви в борьбу с фашизмом. Автомобиль сохранился в родной краске и имеет пробег более одного миллиона километров, он на ходу. Был подарен музею патриархом Алексием II.

ЗиЛ-111

По словам реставратора и коллекционера военной авто и бронетехники Евгения Гайна, самым дорогим советским автомобилем является ЗИЛ-111. Цена сохранившегося экземпляра — 100 млн руб. и выше. Особенно ценятся кабриолеты — каждой модификации было выпущено несколько десятков экземпляров. В СССР такими машинами владели только госавтобазы, обслуживавшие правительство, и в свободную продажу они не поступали. Всего с 1958 по 1967 год было собрано 112 автомобилей семейства ЗИЛ111.

СЗМ С-3А

Инвалидная коляска СЗМ С-3А, снимавшаяся в фильме Леонида Гайдая «Операция Ы, или Другие приключения Шурика», многократно превысила свою первоначальную стоимость. При цене в несколько рублей, сейчас за сохранившийся экземпляр просят 500 тысяч. Машина получила в народе ласковое название «моргуновка» — ею управлял персонаж Бывалый, которого играл Евгений Моргунов. Она оснащалась мотоциклетным мотором и имела открытый верх. Выпускалась с 1962 по 1977 год. Всего выпущено более 200 000, но до наших дней сохранились единицы.