Иностранные студенты защитили себя и близких от заражения вирусом

Студенты из Китая Жуй Чжан, Чэнь Сюесун и Сунь Сяотун (слева направо) сделали прививки от COVID-19 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» предоставил иностранным студентам Московский государственный университет имени Ломоносова.

Около станции метро «Спортивная» собрались почти 60 человек. В сопровождении сотрудников и волонтеров вуза они направляются в центр вакцинации на территории спорткомплекса «Лужники». Очередей тут нет, ведь организаторы заранее позаботились об этом: они обозначили время, когда студенты могут сделать прививку.

У многих ребят с собой распечатанные, заполненные анкеты и согласие пациента, необходимые для процедуры. Остальные, соблюдая дистанцию, рассаживаются за столами, расположенными на свежем воздухе под шатрами, и заполняют документы. После этого они направляются внутрь, где врачи городской поликлиники № 191 проводят вакцинацию.

Среди студентов ребята из Кубы, Республики Корея, Боливии, Казахстана, Белоруссии... За прививкой пришла и китаянка Жуй Чжан.

— Если мир хочет победить коронавирус, нужно, чтобы каждый сделал прививку, — уверена Жуй Чжан. — Это важно не только для нашего здоровья. Это и ответственность за других. Я верю в медицину и в российскую вакцину, в частности.

Ее сокурсница Сунь Сяотун признается: родители в Китае беспокоились за дочь, думали, что иностранцу в России трудно сделать прививку.

— К счастью, возможность есть. Мы благодарны университету за это, — говорит Сунь.

По словам заместителя проректора МГУ имени Ломоносова Ольги Меркушевой, вакцинация — это не только забота о здоровье, но и новые знакомства. К тому же ребята от волонтеров узнают о студенческой жизни в вузе.

— Мы помогаем им сориентироваться, оперативно отвечаем на вопросы, даже создали специальный чат для обсуждения темы вакцинации, — говорит Ольга Меркушева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Бухштабер, проректор МГУ имени Ломоносова, начальник управления развития интернационализации:

— Кампания по вакцинации иностранных студентов рассчитана на две недели. Мы заботимся об их здоровье. У нас обучаются около 6000 иностранных граждан. Мы даем ребятам возможность сделать прививку, чтобы они и те, с кем они учатся и живут в общежитии, чувствовали себя в безопасности. Студенты, как и сотрудники и преподаватели МГУ, охотно делают прививки. Нам важно сохранить хорошую эпидемическую ситуацию в Московском университете.