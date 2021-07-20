Покоритель Крайнего Севера

Фото: Официальный сайт Минобороны России

В июле 2021 года на полуострове Ямал начались испытания опытного образца супертяжелого вездехода двойного назначения КамАЗ-6355.

Сегодня на скрытые под снегами и льдами Арктики богатства зарятся и государства, имеющие территории в приполярной зоне, и те, кто находится далеко от Северного полюса. Немудрено: это последняя нерастраченная «кладоваяя» природных ресурсов для развития человеческой цивилизации. Нарастание политической и военной напряженности в этом регионе потребовало от России усиления активности в Арктической зоне. Для освоения и защиты безжизненных пространств требуется многое, но один из самых острых запросов — на создание транспортных средств, подготовленных к безотказной работе в условиях Крайнего Севера.

Над созданием автомобилей для работы в Арктике уже несколько лет трудятся ученые кафедры «Колесные машины» столичного МГТУ имени Н. Э. Баумана совместно с конструкторами ПАО «КамАЗ». В содружестве ими создан уникальный супертяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика». Он способен не только перевозить до 16 тонн груза по сложным участкам арктического бездорожья, но и форсировать водные преграды. Сейчас на полуострове Ямал начались практические испытания грузовика, который нужен и нефтяникам с газовиками, и нашим военным.

Новый вездеход обладает колесной формулой 8×8. Инженеры Бауманки и «КамАЗа» успешно решили множество сложных конструкторских задач. Ключевая особенность вездехода — шарнирно-сочлененная рама: машина поворачивает не за счет колес, а за счет «ломающейся» рамы. Для этого в конструкции узла сочленения рамы КамАЗ-6355 используются новые компоновочные решения. Также на новом тяжеловозе установлен современный двигатель КамАЗ Р6 уровня Евро-5 с одноступенчатой системой турбонаддува, работающий совместно с автоматической коробкой передач. На новом КамАЗе установлен манипулятор, с помощью которого снимается запасное колесо: для этого достаточно усилий одного человека.

В машине предусмотрено многое для обеспечения жизни человека в суровых условиях. Теплоизолированный жилой модуль рассчитан на комфортное пребывание до двух недель трех человек. В нем предусмотрены места для отдыха, работы и приема пищи, установлены миниатюрная кухня с варочной панелью и микроволновой печью, раковина, санузел, душ, телевизор, холодильник, устройства обогрева и кондиционер.

Вездеход такого класса в Заполярье крайне востребован, особенно если машина обеспечивает легкий запуск двигателя на морозе до –60 °С и способна безотказно перевозить на большие расстояния большие грузы.

Помимо этого, на вооружение воинских частей Арктических войск России стали поступать новейшие двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344–20 «Алеут». Вездеход высокой проходимости выполнен по модульной схеме. Переднее звено — энергетический модуль, в котором также могут перевозиться пять военнослужащих. Заднее звено — трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек. Он может быть переоборудован под медицинский блок или командный пункт.