Золушка, отсыпь

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Дачники в хлопотах: ягоды созревают, огурцы просятся в засолку, только знай — крутись. Но в это время нельзя забывать о том, что щедрые растения тоже хотят есть.

Если бы Золушка жила в современном СНТ, никто не считал бы ее бедняжкой — ведь она всегда имела доступ к золе, а это для дачника — богатство.

Еще бы, это доступное, почти бесплатное удобрение — одно из самых ценных, поскольку зола содержит все, что нужно растениям, в первую очередь столь важный для них калий. Единственное, чего в золе нет, это азот.

Но это можно пережить. Зато в ней есть фосфор, кальций, сера, цинк и железо, а также магний и многие микроэлементы, которые так любят и овощи, и декоративные многолетники, и кусты-деревья. Что удивительно, зола «работает» на разных фронтах: огурцы и кабачки заставляет зацветать и завязывать плодики, ею удобряют посадки, а капусту, например, она защищает от опасных для этой культуры заболеваний — килы и черной ножки. А от рассыпанной вокруг растений золы только что не галопом улепетывают слизни и улитки: зола для них — как личное оскорбление.

Она может быть и косметологом, правда, только для растений. Но если 500 г золы покипятить в воде минут 20, а потом отстоять и процедить, получится маточный раствор для 10-литрового опрыскивателя. В него добавляют разведенное мыло (50 граммов) и обрабатывают растения по листьям. Вы увидите, как ретируются с них тля и вредители, как листья оздоровятся, станут более яркими.

— Но и это не все, что зола умеет, — рассказывает биолог Михаил Краснов. — Если вы собираетесь сажать сливы или вишни, золу нужно внести прямо в посадочные ямы, а раз в два года интенсивно эти растения золой подкармливать: по периметру кроны намечают неглубокую канавку и выливают туда зольный раствор (два стакана на ведро воды), сразу канавку засыпая. Если же почва на вашем участке тяжелая и кислая (показатель простой — растет хвощ), то во время осенней перекопки нужно обязательно внести в землю золу. На один квадратный метр берут примерно 200 г золы. Кстати, чтобы не мучиться с весами, запомните: полулитровая банка вмещает примерно 250 г золы, литровая — 500, а обычная столовая ложка — шесть.

По словам Краснова, в почве происходят интереснейшие и очень непростые процессы. Микроорганизмы, которые там обитают, существа капризные и хорошо работают только в благоприятных условиях. Зола их создает, они радуются, а результаты их работы вы оцените уже весной: земля станет другой даже по цвету. Важно: зола по натуре — одиночка.

Она будет хорошо работать сама по себе. Но как рассуждают дачники? А ну-ка смешаю-ка я удобрения, да еще и навоза добавлю, вот будет «плодородная бомба»! А выходит все наоборот.

— Если золу смешать с сульфатом аммония, например, с навозной жижей или птичьим пометом, она «убьет» азот. Подмешаете ее к суперфосфату или фосфоритной муке — уменьшите в разы доступность для растений фосфора, — разъясняет Краснов. — Так что если вы хотите, например, подкормить азотсодержащим удобрением, тем же навозом, какие-то культуры, золой их кормить можно будет лишь через пару-тройку дней.

Правда, замечает биолог, зола золе рознь.

— Если вы считаете, что после сжигания мусора получите ценный для сада-огорода материал, то ошибаетесь, — рассказывает Краснов. — Да, огонь все обращает в пепел, но он получается разным. Например, если вы жжете березу или другие лиственные, то получите приличную золу с изрядным количеством кальция. А по калию будет отличный результат, если сжигать травянистые растения, особенно подсолнечник. Если растите его на участке «для декора», имейте в виду — ценнейшая даже в смысле золы вещь! Если есть возможность раздобыть солому пшеницы или ржи, получите золу с высоким содержанием фосфора. А вот золу, которая получается после сжигания хвойных пород деревьев, использовать не стоит — в ней же содержатся смолы. А еще важно знать, что в золе нет хлора. Поэтому ее любят смородина и земляника.

Какая же зола и когда огороду нужнее? Или это непринципиально? Оказывается, все не так сложно.

— Запомнить «зольный алгоритм» просто. Зимой, если пользуетесь печкой или камином, вы сжигаете дрова — так? В основном на дрова идет береза, ель «стреляет» и забивает дымоходы сажей.

Весной именно зола от березы вам и нужна — в ней же много кальция, а он очень нужен растениям в тот момент, когда они наращивают зеленую массу, — объясняет Михаил Краснов. — Потом вы начинаете рвать сорняки, траву. Если вы их подсушите и сожжете, да еще добавите к ним соломы, получите идеальную для летнего периода золу — она насытит растения калием. Кстати, очень ценная в этом смысле штука — сухая картофельная ботва.

Калия в золе от нее много. Ну а ближе к осени растениям особенно нужен фосфор: он поможет им уйти в зиму здоровыми, сильными. В этот момент идеальной будет подкормка из золы, полученной от сжигания разных видов соломы, а также бурого или каменного угля, которым топят печи.

Важно вносить золу правильно — иначе она просто не сыграет той роли, которую должна.

— Мы уже говорили о том, что золу не стоит смешивать с другими видами удобрений. Плюс ко всему надо понимать, что зола должна правильно храниться — в сухости. Если зола хранилась во влажном помещении или, того хуже, в нее попала вода, она уже фактически бесполезна: из нее вымылись и калий, и фосфор, да и другие вещества. Когда же вы смешиваете ее с водой, подкормку производят сразу, быстро, предохраняя раствор от потери полезных веществ, — поясняет Михаил. — Самая быстрая реакция на золу будет у растений после опрыскивания по листьям. Самая медленная, но зато поступательная, планомерная, наблюдается, если вы вносили золу в почву.

— Сейчас пришел момент, когда зола может показать свою силу, — убежден Михаил. — Насладились уже первыми огурчиками, а потом заметили, что цвести они стали как-то меньше, да и выглядят истощенными? Сначала удобряйте их разведенным навозом, а через пару дней — золой. И вы увидите, что вскоре огурцы выдадут новый «залп» урожая.

А вот использование хлеба для «подкормок», а также кефира или молока я как-то, честно говоря, не люблю. Кроме того, что польза от этих мероприятий сомнительна, так еще и выглядит все это как-то неопрятно.

КСТАТИ

Зола — защитница не только для капусты. Она справляется с серой гнилью земляники, для чего кустики опудривают золой из расчета примерно 20 г золы на один куст. При повторном опудривании золы можно брать уже меньше. Помогает она предупредить и мучнистую росу на смородине, крыжовнике, огурцах (растения опрыскивают, приготовив раствор с мылом, как указано в тексте).

А если нужно подсушить какое-то место на участке, ваши помощники — древесные угольки. Их можно рассыпать на этом месте, а можно просто поставить на землю в какой-нибудь плоской пластиковой баночке — угольки впитают влагу.

СВОИМИ РУКАМИ

На дачном участке можно делать удобрения своими руками, это несложно и довольно увлекательно.

ЛЮБИТЕЛЯМ КИСЛОГО

Гортензии, например, любят кислые почвы. Если же у вас на участке почва близка к нейтральной, удобрение для гортензий ждет вас... в ближайшем лесу! Принесите с прогулки хвои, замочите ее в ведре, дайте постоять день, отожмите и настоем полейте растения. Кстати, для гортензий хвоя — прекрасный мульчирующий материал.

СОЛЬ ДЛЯ СВЕКЛЫ

Завязавшиеся корнеплодики еще пока невелики. Возьмите столовую ложку поваренной соли, растворите ее в ведре воды и полейте этим раствором грядку со свеклой. Второй раз такой полив свекле устраивают примерно за две недели до того, как приходит время ее убирать. Свекла будет сладкой, сочной. Только устраивать эту подкормку более двух раз не стоит.

ЗЕЛЕНКА

Так часто с любовью и благодарностью называют огородники настой из крапивы. Делают его просто: крапиву измельчают, складывают в неметаллический бак, заливают водой и держат на солнце, иногда перемешивая. Масса бродит неделю-полторы, потом ее фильтруют и используют как удобрение. Под капусту, петрушку, салат «зеленку» разводят в соотношении 1:1, а под томаты и прочие овощи — примерно 1:5. «Зеленку» не любят такие культуры, как лук, чеснок, все бобовые.

СКОШЕННАЯ ТРАВА

Есть три варианта использования этого богатства. Первый — сделать травяной настой. Растения от него «жирнеют» и растут.

Второй — раскладывать траву под кустами и растениями. Ну и третий — использование «горячей» травы. Складываете траву в мешок для мусора (желательно черный) и оставляете на солнце. Разогреваясь, трава «разбудит» сенную палочку, через несколько дней вы обнаружите, что масса изменила цвет и консистенцию. Ее раскладывают толстым слоем под огурцы, кабачки и томаты, это и питание и защита от болезней.

ДРОЖЖИ

Несмотря на восторженные отзывы огородников о дрожжевых подкормках, специалисты по этому поводу высказываются сдержанно. По мнению многих, подкормка дает кратковременный эффект, а после наступает регресс. Дрожжи стоят недорого, так что вы можете сделать и оценить это удобрение сами, не зря же, наверное, у него столько поклонников! Делают подкормку так: дрожжи разводят водой в банке, и когда появится пена наверху, то есть дрожжи проснулись, раствор разводят водой и поливают культуры.

СНЫТНАЯ КАША

Измельченную сныть смешивают с золой и заливают водой на полчаса, затем раствор используют как удобрение, а саму сныть складывают в компост, раскладывают под кусты или просто отправляют в компост. К такому настою можно добавить и минеральных удобрений, навоза или куриного помета (очень немного).