Как проходит вакцинация подростков от ковида

Москвичка Анна Рябова и ее 17-летняя дочь Анастасия уверены: лучше сделать прививку, чем подвергать свое здоровье серьезному риску / Фото: Из личного архива Анны Рябовой

В столице проходит исследование вакцины «Спутник» для подростков. Сейчас прививки сделаны нескольким десяткам молодых добровольцев. О том, как все происходило, корреспонденту «Вечерки» рассказала мать одной из участниц испытания, москвички Анастасии Рябовой.

Насте исполнится 18 только в ноябре. Поэтому помогала медицине она с согласия родителей. Ее мама, Анна, к вакцинации относится позитивно. Сама привилась в прошлом году и уже прошла повторную вакцинацию.

— Да, я не врач, а экономист, но к прививкам отношусь здраво. Когда есть возможность не заболеть, надо ею пользоваться, — считает Анна. — Детей прививала чаще, чем по национальному календарю прививок. Однажды, например, позвонили из больницы, рассказали о менингококковой инфекции, из-за которой умирали подростки.

Я испугалась и решила детей от нее уберечь. Сама от коронавируса привилась в числе первых. Считаю, что это правильно. Я не болела, а у многих знакомых ковид был. Настю Рябову госпитализировали в больницу имени Башляевой 9 июля — заполнили документы, взяли анализы, провели обследование. На следующий день она получила первый компонент. Через два дня мама забрала Настю домой.

— В больнице было очень хорошо: отдельный бокс, внимательный персонал. Каждый час ее проведывали. Если Настя спала и я не могла до нее дозвониться, тут же обращалась к врачу, и он объяснял, почему дочь не отвечает.

Многие знакомые Анны боятся прививки. Мол, «неизвестно, что будет через пять лет».

— А я думаю, если мы не привьемся, неизвестно, будет ли это «через пять лет». Многие приятели переболели. И Настя хотела привиться. Она понимает: скоро в вуз, придется много общаться, и это будет до того, как исполнится 18. Поэтому клиническому исследованию мы обе обрадовались. Да, поначалу было тревожно. Но я знаю, как она переносит прививки — никогда не было ни аллергических реакций, ни температуры.

В этот раз тоже обошлось практически без последствий. Температура все-таки повысилась до 37. В остальном — нормально: ни голова не болела, ни плечо, в которое кололи.

— Мне, например, так не повезло, — вспоминает Анна. — Болела рука, а после второй вакцинации температура поднималась до 38. Но лучше так, чем две недели лежать под кислородом.

КСТАТИ

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что сейчас у детей, которые получили первый компонент вакцины, нет никаких побочных реакций. Они чувствуют себя хорошо. Их состояние здоровья регистрируется. И дальше, если не будет возникать никаких реакций, они получат второй компонент.