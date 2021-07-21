Как очищают московские пруды

Специалист Мосводостока Андрей Новиков ремонтирует Ясный пруд / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Водоемы столицы чистят от мусора каждый день. Те пруды, которые со временем подрастеряли лоск и привлекательность, мосводосток реконструирует, возвращая им былую красоту.

В Южном Медведкове завершился ремонт Ясного пруда, который без преувеличения можно назвать одной из достопримечательностей района. Капремонт водоема начался примерно полгода назад, тогда у пруда была масса проблем.

— Водоем не держал воду. Береговая полоса была в аварийном состоянии, дорожка — тоже неприглядного вида, — рассказывает начальник отдела проектов гидротехнических сооружений ГУП «Мосводосток» Петр Громов. — По проекту, мы очистили ложе пруда от иловых отложений, создали водоупорный слой, углубили пруд до максимальных трех метров, что очень хорошо для рыбы.

Живности, кстати, в пруду еще нет — ее «переселили» в другой водоем, когда ремонт только начинался. Однако эксперты уверяют, что вскоре рыба в пруду появится, и для этого даже не нужно ее специально туда завозить — икринки принесут на лапках утки.

— Мы также провели работу по укреплению берегов, восстановлению экосистемы, посадили биоплато, высшие водные растения вдоль берега — камыш, тростник, кувшинки двух видов. Биоплато — это место для нерестилища рыб и гнездования птиц. Кстати, для уток мы предусмотрели значительный участок откосного берега, чтобы они могли выходить на берег, — объясняет Петр Громов.

Параллельно с Ясным прудом в Северо-Восточном округе идет реконструкция еще четырех: двух Лазоревых, Кольского и Капустянского. Отдельным предметом беспокойства местных жителей стали водные растения, которые долгие годы росли в Капустянском пруду, — нимфея сорта «Аттракцион», очень редкая для столичных водоемов. В прошлом году этому сорту, красиво цветущему в теплое время года, исполнилось 110 лет. Чтобы спасти нимфею, растения пересадили. Период реконструкции пруда они переждут в питомнике.

Специалисты Мосводостока Андрей Новиков, Евгений Рыжанков (слева) и Артем Разонов ремонтируют Ясный пруд / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отдельной задачей стала сама пересадка нимфей. Одно растение занимает площадь не менее полутора метров и имеет длинные корни. Чтобы отсоединить их от грунта, Мосводостоку даже пришлось привлечь к работам штатных водолазов, которые несколько часов доставали растения из пруда. Проблемы у всех водоемов были схожие — обмеление, зарастание, увеличение уровня ила на дне, разрушение берегоукрепляющих конструкций.

— Причины появления таких проблем как естественные, так и антропогенные. Водоемы испытывают определенное воздействие городской среды. Любой пруд имеет естественный жизненный цикл, в ходе которого за ним нужно наблюдать, поддерживать его состояние, — говорит Громов.

Важную роль играет и качество капремонта. Петр Громов уверяет, что благодаря такому основательному подходу к реконструкции, как на прудах в СВАО, следующий ремонт им потребуется очень нескоро.

Помимо ремонта непосредственно водоема, проекты реконструкции предполагают и облагораживание прилегающей территории. Так, специалисты Мосводостока обновили пешеходную дорожку, проходящую вокруг Ясного пруда, по просьбам местных жителей сделали смотровую площадку, нависающую над водной гладью.

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Мосводосток занимается ежедневной эксплуатацией городских прудов. Каждое утро бригады приезжают на водоемы и собирают с водной глади мусор, который отдыхающие за прошедший день и вечер успели набросать в пруд. В Мосводостоке посчитали, что только за первое полугодие 2021 года с водной глади прудов собрали более 100 тонн бытового мусора.