Заборы из металла

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В последнее время в приоритете заборы из оцинкованной стали. Огромный выбор металлических заборов привлекает внимание частных и промышленных застройщиков. Можно купить забор в полной комплектации, быстро установить, не прибегая к помощи сторонних организаций и специальной техники. Независимо от того, на каком варианте вы остановили свой выбор, забор прослужит не один десяток лет. Современная обработка металла предотвращает появление коррозии, полимерное покрытие пестрит разнообразием цветов.

Какие предлагаются варианты металлических заборов

Металл обладает непревзойденными свойствами: ему легко придать нужную форму, при механических повреждениях можно реставрировать на месте, прекрасно гармонирует с камнем, кирпичом, деревом. Забор, покрытый цветным полимером, не нужно красить. Чтобы ограждение в полной мере соответствовало требованиям, нужно серьезно отнестись к выбору материала и формы. Компании-производители предлагают:

1. Купить профнастил для забора. Для забора целесообразно использовать профнастил с маркировкой «С» (стеновой) и «НС» (универсальный). Забор из профнастила надежно скроет от любопытных глаз и непрошенных гостей. Гофрированный и гладкий профнастил отличается надежностью, скоростью установки и минимальным уходом. Это самый востребованный материал, использующийся строительными организациями в качестве временного ограждения площадок, и частниками, устанавливающими стационарный забор;

2. Штакетник металлический для забора. Штакетник напоминает доску, но превосходит ее по прочности и надежности. Благодаря цветному полимерному покрытию штакетник легко вписать в дизайн приусадебного участка, парковой зоны, сквера, производственной территории. Металлический штакетник монтируется быстро и легко. Разная длина, ширина, цвет делают выбор легким, а установку быстрой. Преимущества штакетника в том, что он открывает горизонты фантазии. Металлоштакетник монтируется вертикально и горизонтально, варьируется высота забора и длина планок, светопроводимость регулируется методом крепления планок (на расстоянии друг от друга, встык, с нахлестом);

3. Купить сетку рабицу для забора. Сетка разных форм и размеров ограждает участок, не заслоняя солнце. Вдоль забора можно высадить декоративные растения, нуждающиеся в солнечном свете и тепле. Забор из сетки рабицы зрительно расширяет пространство, а вьющиеся растения создают живую изгородь. Сетка рабица для забора применяется при ограждении детских учреждений, парковых зон, медицинских заведений, промышленных предприятий и дачных участков. Оцинкованная сталь не ржавеет, невысокая стоимость делает ее незаменимым материалом для заборов.

Уход за металлическим забором

При покупке убедитесь в целостности покрытия и отсутствии механических повреждений. Нарушенный защитный слой позволяет коррозии добраться до основы конструкции. Металлические заборы требуют минимального ухода. Чтобы ограждение дольше имело привлекательный вид нужно:

1. Периодически промывать водой из шланга волны профнастила, в которых возможно скопление пыли, грязи и следов, оставленных птицами. Таким же образом удаляется грязь с евроштакетника и сетки рабицы;

2. Стараться не повреждать полимерное покрытие, но если этого избежать не удалось и появилась ржавчина, то проблемные места аккуратно зачищаются, обрабатываются, наносится антикоррозийный препарат и полимер. Реставрационные работы возможны без разборки забора;

3. Один-два раза в год можно проводить генеральную очистку забора с применением неагрессивных моющих средств без абразива

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