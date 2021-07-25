Как в метро боролись с жарой в 30-е годы

1953 год. К платформе станции Московского метрополитена «Завод имени Сталина» (переименована в «Автозаводскую» в июле 1956 года) прибывает поезд / Фото: А. Столяренко, К. Вдовина / Рastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере «Вечерки», вышедшем в понедельник, 27 июля 1936 года, жители столицы узнали, как в метрополитене будут бороться с жарой.

Конец июля 1936 года выдался жарким. Газета сообщала, что в метрополитене имени Кагановича «утром температура на платформах была 18–19 градусов, в вагонах 24–25 градусов. Намечаются специальные меры для понижения температуры в вагонах».

Погоде было посвящено несколько материалов номера. Редакция связалась с Центральным институтом погоды (Гидрометцентр России), где обнадежили не сильно: «Метеорологическая обстановка сейчас настолько сложна, что не приходится говорить о прогнозе на сколько-нибудь значительный период времени».

Правда, оптимизм у синоптиков был. «Несомненно предстоит некоторое снижение температуры», — сообщала «Вечерка».

«Можно ожидать, что максимальные температуры снизятся до 30 гр., а возможно, и до 28 гр. (вчера максимальная температура была 38,8 гр.)».

Наряду с этим в районе Москвы пройдут грозовые дожди».

Столица пыталась справиться с жарой разными способами. В материалах сообщалось, что «московская контора Сбытхладопрома вчера в кассах метро начали продавать брендированные карты «Тройка», посвященные Всероссийскому студенческому выпускному.

Их держателям предложат бонусы от программы лояльности «Тройки», которая называется «Город». Тираж — 10 тысяч экземпляров.

Но не все действовали так оперативно. Тех, кто оказался не готов к жаре, «Вечерка» «жарила» на вертеле газетной критики. «Московская контора «Боржом» не обеспечила бесперебойного получения боржома в Москве. Сегодня на складах нет ни одной бутылки для продажи. На пути в Москву находятся 18 вагонов с боржомом», — сообщала газета.

О том, удалось ли снизить температуру на платформах и в вагонах метро, читатели так и не узнали. В то время единственной системой климат-контроля были открытые форточки и вентиляционные отверстия в крыше вагона.

Вероятно, природа позаботилась обо всем сама и избавила пассажиров от жары и духоты.

ЦИФРА

28 градусов по Цельсию — то значение температуры на станциях метро, когда пассажирам раздают воду.

КСТАТИ

Одними из самых жарких станций московского метро были станции севера серой линии: «Савеловская», «Дмитровская», «Тимирязевская». На них фиксируют температурные рекорды..

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Тоннели метро подобны огромному естественному термосу. Слои грунта работают подобно термическому аккумулятору, сохраняя постоянную температуру.