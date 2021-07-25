Все окна на месте: названы главные ошибки при приеме новой квартиры

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи категорически не хотят переходить на покупку недвижимости онлайн, констатируют последние исследования рынка. Слишком уж высока цена за неправильный выбор квартиры. Тем более если ее приемка осуществляется по фото и видео. «Вечерняя Москва» выяснила, на какие нюансы стоит обращать внимание при осмотре своего будущего жилья.

После получения от застройщика извещения о готовности квартиры у собственника есть семь дней для выбора конкретной даты приемки. Хозяин может сделать это самостоятельно, а может пригласить экспертную компанию.

— Перед встречей нужно изучить договор долевого участия, — рассказала специалист по недвижимости Елена Расчетина. — Надо изучить все размеры объекта. Правильно сверить их с планом квартиры. Фактические размеры и данные с плана должны совпадать.

Прежде всего, перегородки. Пристально осматривайте «мокрые точки» — санузел и кухню. Случается, что строители допускают технические ошибки — и вместо кухни на плане указана спальня. Тогда вас ожидают расходы на изготовление нового техпаспорта.

Отдельное внимание уделите коммуникациям. Проверьте трубы между этажами, чтобы не было протечек. Для этого надо запустить воду. Тогда течи станут заметны.

Эксперт рекомендует тщательно осматривать входную группу: качество дверей, окон и лоджии. Убедитесь, что все герметично.

Все петли и замки должны открываться и закрываться.

— Затем проверяем электрику. Можно с помощью зарядных устройств и лампочек. После осматриваем отделку: обои на стенах, покрытие пола и потолка. Важно обратить внимание не только на качество материалов, но и на уровень исполнения монтажных работ. Есть нормативы, в которых уйма нюансов.

Отопление лучше проверять зимой, советует Елена Расчетина. Покупателю будет сразу понятно, дует из окон или нет, греют ли батареи. Если собственник сомневается в ровности стен, то лучше всего вызвать экспертную компанию, которая проведет замеры.

— У таких компаний глаз наметан, и многие застройщики им хорошо известны, поэтому они сразу могут определить, где и какие есть недочеты, — уточнила Расчетина.

Затем в акте владелец укажет перечень претензий и нарушений, которые застройщик должен устранить. Если он этого не сделал, покупатель вправе обратиться в компетентные органы.

Если все устраивает, то собственник подписывает акт приемки, получает документы и сдает их на регистрацию. И только после этого он становится обладателем новой квартиры.

Зажигалка, свечка и эксперт

На приемку новой квартиры нужно захватить эксперта либо иметь хотя бы минимальный набор специальных инструментов.

Возьмите рулетку, лучше лазерную, чтобы проверить площадь жилья. Не будут лишними зажигалка или свечка. С их помощью можно оценить герметичность окон. А при помощи листа бумаги формата А4 можно протестировать вентиляцию. Для этого надо открыть окна и приложить бумагу к отдушине.

Если бумага к ней прилипнет, значит, все хорошо. Вооружившись лампочкой, можно проверить качество проводки в местах установки систем освещения.

Плюс возьмите с собой уровень. Он нужен, чтобы определить, насколько ровны стены, пол и потолок. Возьмите фонарик. Он понадобится при проверке электросчетчика. Сверить надо не только данные, но и серийные номера прибора, указанные в документах. Далеко не все недочеты покупатель способен обнаружить сам, даже если он экипирован инструментами. Бывают случаи, когда в договоре прописан вид линолеума, а при приемке оказывается, что строители постелили другой — более дешевый вариант. Если все это кажется собственнику слишком сложным, то лучше не пожалеть денег и нанять для приемки профессионального эксперта.