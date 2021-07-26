Игра научит школьников работать с текстами

Учитель русского языка и литературы школы № 1251 Наталья Родкина перед началом урока с шестиклассниками в рамках проекта «Цифровой репетитор» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московские шестиклассники на летних каникулах занимаются в рамках проекта «Цифровой репетитор». 26 июля «Вечерняя Ммосква» узнала, что изучают ребята на уроках.

Проект «Цифровой репетитор» стартовал в феврале в помощь школьникам из малообеспеченных семей, которые захотели улучшить свою успеваемость по русскому и английскому языкам, математике, физике и химии. Опытные учителя проводили дистанционные занятия, объясняя различные темы из школьной программы ученикам 6–8-х классов. Летом проект не ушел на каникулы, а сосредоточился на работе с шестиклассниками. При этом ребята не изучают школьную программу, а развивают свою математическую или читательскую грамотность.

— Ребята учатся понимать, интерпретировать содержание текста, создавать, опираясь на него, собственные высказывания и правильно использовать полученную информацию, — учитель русского языка и литературы школы № 1251 имени Шарля де Голля Наталья Родкина пояснила, какими навыками грамотного читателя должны обладать школьники.

Ребята занимаются в мини-группах — до пяти человек. Встречи проходят два раза в неделю по видео-конференц-связи. Каждое занятие длится не дольше 45 минут. При этом учитель выстраивает урок так, чтобы ученики не уставали и по максимуму усваивали пройденный материал. В этом педагогу помогают в том числе ресурсы «Московской электронной школы».

— Поскольку дети учатся только в шестом классе, я часто использую игровые технологии, — рассказала Родкина. — Например, мы с ними помогали студентам из Китая попасть на экскурсию в Кремль, а девочке Маше — на выставку.

Ребята читают текст и, исходя из его содержания, прокладывают маршруты, рассчитывают время, которое нужно на дорогу, подсказывают студентам, сколько им понадобится денег, да и вообще смогут ли они попасть на экскурсию в день приезда. Другими словами, они учатся не просто работать с текстовой информацией, а использовать ее в жизни. На занятиях ребята также выразительно читают, выполняют групповые и индивидуальные задания, делают проверочные работы и сразу же видят свой результат. А в конце урока обязательно делятся впечатлениями — что получилось, а что нет, что понравилось, что узнали нового.

— Несмотря на каникулы, у нас еще не было занятия, чтобы кто-то специально прогулял его,— отметила Наталья Викторовна. — Если ребята и отсутствуют, то только по уважительным причинам.

Домашние задания она не задает, но рекомендует ребятам выполнять тесты на закрепление пройденного материала и вести читательские дневники. По словам учителя русского языка и литературы, современные шестиклассники обожают фантастику.

Онлайн-занятия по формированию математической грамотности проводят учителя математики. К слову, они пользуются особой популярностью: из 36 групп, которые занимаются летом с «цифровыми репетиторами», в 22 учатся работать именно с цифровой информацией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Зинин, директор городского методического центра:

—Проект «Цифровой репетитор» даже летом позволяет школьникам изучить сложные темы и сформировать полезные умения, которые помогут им не только легко справляться с учебной программой в течение года, но и одерживать победы в олимпиадах и конкурсах, где важна читательская и математическая грамотность. Кроме того, все эти компетенции нужны для яркой и активной жизни в большом городе.