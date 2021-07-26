Лучший почтальон мегаполиса Лилия Нестерова уверена: Главное знать и понимать людей, которым носишь письма

Победительница конкурса «Московские мастера» по профессии почтальон Лилия Нестерова всегда работает с улыбкой. Она приносит людям не только корреспонденцию, но и хорошее настроение / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 июля победитель конкурса «Московские мастера», лучший почтальон столицы Лилия Нестерова поделилась с корреспондентом «Вечерней Москвы» секретами своей непростой работы.

В профессию Лилия Нестерова пришла относительно недавно — пять лет назад. Но желание стать почтальоном было с ней с самого детства. Ее мама уже 40 лет работает на этой должности. Так что, пойдя по ее стопам, Лилия Нестерова превратила профессию в семейное дело.

— Я, можно сказать, выросла в этой сфере. С детства видела, как работает почта, помогает людям, принося им радость, и слушала истории мамы, — рассказала Нестерова.

Сейчас девушка разносит корреспонденцию в Пресненском районе. По ее мнению, профессия почтальона очень важна для города. Ведь главное в ней — общение с людьми.

— Мы становимся неким мостиком между горожанами и почтовым отделением. Когда долго работаешь на своем участке, ты запоминаешь всех его жителей. Они становятся почти твоими родными. Ты знаешь по именам всех пенсионеров и интересуешься их самочувствием, какие семьи с детьми выписывают журналы, у кого родственники живут в других городах, часто ли пишут им письма или отправляют посылки, — отметила Лилия.

Она добавила, что интерес к печатной продукции, несмотря на развитие интернета, не падает.

— Газеты, журналы и кроссворды выписывают не только пенсионеры. Молодежь тоже любит подержать в руках напечатанную копию, а не электронную. Спрос есть, — добавила Лилия.

Девушка очень любит свою работу. Даже ранний подъем и возможная плохая погода не пугают Лилию. Каждый день она встречает с улыбкой.

— Конечно, летом работать очень приятно. Тепло, птички поют... Можно пройтись более длинным маршрутом. Но зимой тоже очень нравится работать. Особенно, когда ты выходишь около шести часов утра. Тогда перед тобой лежит еще нетронутый следами людей снег, и ты можешь первым насладиться его хрустом под ногами, — рассказала победительница конкурса.

Девушка вспоминает, что благодаря своей подготовке и полученному опыту большую часть конкурса прошла легко, на одном дыхании.

— В первом этапе теория, где надо было ответить на 35 вопросов, вторым этапом шла раскладка корреспонденции на скорость и точность, а потом и составление маршрута, — отметила Лилия.

А вот третий дался сложнее.

— Это была инсценировка нестандартной рабочей ситуации, где вместе с нами участвовал актер. У него была роль посетителя, который пришел с проблемой. Он задавал очень много уточняющих вопросов и не давал нам расслабиться ни на секунду, — рассказала Лилия Нестерова.

Сама девушка называет себя человеком стеснительным. Поэтому такие конкурсы становятся для Лилии настоящим испытанием профессионализма. Но она уверена: полученный опыт станет хорошим дополнением к ее знаниям и умениям и поможет в дальнейшей работе.

Всего в последний этап конкурса «Московские мастера» по профессии «Почтальон» вышли 12 финалистов из отборочного этапа и двое участников конкурса «Лучший почтальон Москвы 2021». Все финалисты не только показали свои отточенные навыки, но и поделились опытом и приемами в работе. Второе место в состязаниях занял почтальон Глеб Полищук из Восточного округа, работающий три года, а третье — Елена Кузьмина из центрального отделения связи. Ее стаж всего полтора года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Гужевкин, заместитель председателя Московской федерации профсоюзов:

— Наша федерация профсоюзов уже долгое время является одним из организаторов городского конкурса «Московские мастера». Состязания проводятся среди представителей разных рабочих профессий. И наша позиция всегда однозначна — такие конкурсы очень важны и нужны. В первую очередь, чтобы повысить престиж профессии. Кроме того, для каждого человека важно посоревноваться с коллегами, выделиться среди них. Это дает дополнительный стимул работать и совершенствоваться. Такие конкурсы помогают развиваться и продвигают престиж профессии.