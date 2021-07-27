Как выбрать готовый сайт и продвинуть его в топ-10

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Разработка и создание сайта в наше время является неотъемлемой частью ведения бизнеса. В эпоху, когда даже отсутствие личного блога считается дурным тоном, трудно представить себе компанию, не имеющую полноценного представительства в интернете.

Создание сайта

Но созданный сайт должен не просто лежать где-то в сети, он должен быть эффективным инструментом и выполнять свою функцию: быть вашим представительством и привлекать клиентов. Для этого необходима команда профессионалов, которая разработает сайт, рассчитанный именно на ваши нужды. Мы можем создать дизайн, привлекательный для ваших потенциальных клиентов, разработать удобную структуру сайта, которая будет обеспечивать оптимальный доступ к размещённой на нем информации.

Специалисты нашей Веб-студии работают по следующим направлениям:

Разработка сайтов на системе управления. Использование CMS - системы управления контентом, называемой так же «движком» сайта — это обязательное условие любого современного веб-проекта. Благодаря удобному движку, даже не профессионалы смогут в дальнейшем редактировать информацию на сайте и вносить изменения в его структуру. А когда вам потребуется увеличить функционал своего сайта, его не придется делать «с нуля», так как CMS обладает бесконечными возможностями для модернизации вашего проекта.

Широкий выбор готовых решений

Готовые решения это уже разработанные нашими специалистами шаблоны, которые требуют лишь оптимизации под ваши нужды. Наличие подобных решений значительно удешевляет проект и позволит вам иметь полноценное представительство в интернете в кратчайшие сроки. Минимальная цена подобного проекта составляет всего 11000 рублей. Готовые решения подойдут молодым компаниям, а также бизнесу, который только начинает свою работу в интернете. Помните, вы всегда можете модернизировать свой сайт в дальнейшем, в чем веб-студия может вам помочь.

Создание дизайна сайта

Индивидуальный дизайн — это лицо компании в интернете. Индивидуальный дизайн позволит передать фирменный стиль Вашей компании и сделать сайт максимально привлекательным для посетителя. Следует учитывать, что даже самый лучший дизайн со временем устаревает, меняется стиль, смещаются акценты, а потому любой компании следует раз в несколько лет обновлять свой интернет-образ.

Продвижение сайта

Создание сайта — лишь половина успеха. Для успешного продвижения вашей компании в интернете, ваш сайт должен привлекать посетителей. А для этого, он должен быть высоко представлен в популярных поисковиках. Раскрутка сайта является не менее ответственным и требовательным к профессионализму делом, чем само создание сайта.

Поддержка сайта

Созданные сайты специалистами будут и дальше находиться под нашим присмотром. Чтобы сайт жил и привлекал посетителей, он должен регулярно обновляться и модернизироваться. Так как наши сайты делаются на системе управления CMS, то мы обучаем ваших сотрудников работе с этой системой.Но в любой момент вам может потребоваться расширить функционал своего сайта, что потребует работы квалифицированного специалиста. Мы готовы оказывать вашему интернет-представительству регулярную поддержку.

Создание уникального контента.

Наполнение сайта уникальным и информативным контентом — это неотъемлемая часть работы студии. Текст — это то, что увидят ваши посетители, то через что они будут получать полезную информацию от вашего сайта. Поэтому, как и сам сайт, тексты для него должны делать профессионалы — копирайтеры. Таким образом, вы сможете получить уникальное, а не шаблонное наполнение для вашего интернет-представительства. Профессиональные копирайтеры знают, как сформировать текст таким образом, чтобы он был максимально информативен и отвечал ключевым запросам, по которым поисковики будут находить ваш сайт.

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