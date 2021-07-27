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Примите глухую монетку

Андрей Казаков

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Общество
Примите глухую монетку
Фото: РИА Новости

В архивах «Вечерней Москвы» можно найти обращения москвичей по некогда важным, но сегодня уже совершенно архаичным темам.

В век сотовой связи и интернета нам уже сложно представить себе, как можно целый день спокойно обходиться без смартфона и мессенджеров. Но еще совсем недавно такой проблемы не существовало в принципе. Если человеку вне дома была необходима телефонная связь, он мог воспользоваться таксофоном — стационарным телефонным аппаратом, установленным в общественном месте.

Связь осуществлялась за деньги — в 1980-е годы звонок стоил 2 копейки. А в 1920-х годах, во время перехода страны к нэпу, в аппарат нужно было опускать серебряную монету. Таксофоны не были автоматизированы, и чтобы телефонистка на подстанции соединила звонившего с нужным ему адресатом, он должен был опустить в телефон монетку, но таким образом, чтобы барышня обязательно услышала звук падающего в специальное устройство гривенника.

9 сентября 1926 года москвич, представившийся одной буквой «Ф.», направил в газету письмо с жалобой: «Телефонистка не слышит, а гривенники текут. Часто, не по вине опустившего монету, звонивший из автомата не получает вызванный номер и услышит предложение телефонистки потратиться еще на один гривенник, потому что она не слышала хода монетки (так было 19 августа у автомата № 114). Если звонивший пожелает навести справку, то он принужден будет несколько раз вызвать аппарат начальницы и дожидаться полчаса».

По словам «Ф.», за время выяснения всех обстоятельств внезапной «глухоты телефонистки» или оплаты звонка особо тихой монеткой у телефонной будки скапливалась очередь из недовольных. Нередко дело доходило даже до конфликтов. «Вечерняя Москва» призывала граждан к сдержанности и спокойствию, однако в редакции понимали и озвучивали на страницах издания, что решением проблемы станет только автоматизация всего процесса — когда от телефонистки ничего зависеть уже не будет.

Дело пошло как раз в конце 1920-х годов. А уже с 1932 года в столице начали массово устанавливать первые отечественные таксофоны системы Комаровского. Сигнал об оплате в них поступал бесперебойно.

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