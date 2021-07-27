Пора делать выбор: почему так важно уметь говорить «нет» даже самым близким людям

Кадр из фильма «Покровские ворота» / 1982 год

Начальству не перечь, с любимым не ссорься. Этой мудрости учат нас с детских лет, да только не всегда это приносит пользу: соглашательство не гарантирует мира, а суды все чаще защищают «сопротивленцев». Недавно один из краевых судов РФ опротестовал увольнение менеджера, доказав, что пункт должностной инструкции, предусматривающий выполнение им распоряжений руководителя, не может заставить исполнять поручения, не входящие в трудовую функцию сотрудника.

...Максим П., 48 лет, в прошлом — экономист. Чудесный человек. Он никогда не спорит с женой, играет роль домохозяина, занимается детьми, ходит по магазинам и кажется идеальным мужем в благополучном семействе. Но друзья за глаза зовут его подкаблучником и мямлей, он не сделал карьеры, хотя невероятно способен, дети знают, что дома все решает мать, а сам он, когда никто не видит, буквально «воет на луну» и готов с тоски приложиться к бутылке, да боится «гнева богов». Супруга втайне чуть презирает его, безотказную тряпку, подругам сообщает, что муж у нее «шелковый», и не задается вопросом о том, как он к ней относится. Иногда ему кажется, что он ее и правда любит, иногда — что давно не испытывает ничего.

...Лариса Т., 43 года, бухгалтер, семьи нет. Нравится всем. К ней можно прийти когда угодно, поделиться наболевшим, она выслушает и примет участие. Ее можно попросить о чем угодно, даже сделать за тебя бухгалтерский отчет: она просидит ночь, но сделает. Ларису любят в их огромном коллективе, знают, что она хороший специалист, но беззастенчиво используют. Она же рада всем помогать, но не понимает, почему совершенно не остается времени на личные дела и даже просто отдых. Попытка создать семью была, отношения продлились год и завершились по желанию и инициативе партнера. Причина — «чрезмерная увлеченность Ларисы работой».

Обратная сторона послушания

Две эти типичные ситуации, срисованные с клиентов нашего эксперта, психолога Владимира Ковалева, достаточно полно обрисовывают два «соглашательских» типажа (имена клиентов изменены. — «ВМ»). Ведь Максим и Лариса похожи, как близнецы: они оба не умеют говорить «нет».

— Когда я слышу от пациентов, что они с самого детства были очень послушны и без малейших возражений выполняли все, что им говорят, а слышу я это часто, я понимаю, что передо мной жертвы обстоятельств, которые сформировали их характер и зачастую абсолютно неверные установки. Соглашательство может иметь разный «окрас»: в нем может быть нечто от комплекса жертвы, синдром гипернеуверенности и долженствования, которые неизменно возникают в мягком человеке, если ему бесконечно твердят о том, что он «должен и обязан», — рассказывает Владимир Александрович. — Ответственность — это хорошо, кто спорит. И чувство долга — тоже, куда хуже его полное отсутствие, с чем я тоже сталкиваюсь часто, поскольку ко мне регулярно обращаются люди, не понимающие, отчего они не могут удержаться ни на одной из работ.

Если сравнивать соглашателя с такими вот безответственными работниками, то он, конечно, на любой работе — золото. Да и вообще найти человека, который будет тянуть на себе столько, сколько дадут, а потом еще больше, разве не благо для начальства? Благо. Но не надо впадать в иллюзии и считать, что это вечное согласие на все гарантирует вам любовь руководства или уважение в коллективе. Возможно, в советские времена было бы несколько иначе, но сегодня, скорее всего, такого человека просто используют до полного перегорания, вытрясут, обескровят, а потом попросту спишут. Ну или похоронят, выразив соболезнования семье, чем дело и кончится.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Однако не надо считать, предупреждает Ковалев, что с соглашательством все обстоит так просто. Ведь нередко в нем кроется и огромная гордыня: человек берется за все, что ему поручают, полагая, что никто иной с этим просто не справится.

— Гордыня — грех, но в случае с соглашателями это еще и фантастически плодородный внутренний слой души, на котором активно паразитируют люди льстивые и хитрые, — поясняет Ковалев. — Если сказать иному отличнику-гордецу, что вы сами не можете решить задачки, что вся надежда только на него, потому что он невероятно талантлив и умен, можно надолго приковать его к столу! А тот, кому эти задачки нужны, пока поиграет в футбол. Ну или минимум не будет напрягаться, просто порелаксирует рядом. А вообще скажу так: сказать «да» всем просящим о помощи просто невозможно — для всех, кроме Бога. Не становитесь «Богом», не впадайте в гордыню!

За чужой счет

Люди в большинстве своем приспособленцы, уверен Ковалев. Иногда — «вольные». Иногда — невольные. Последних создаем мы сами — соглашатели в первую очередь.

— Ну а кто откажется перевалить на чужие плечи свои обязанности? Только о-о-очень приличный человек, совестливый, а таких, уж не сердитесь, у нас сегодня — по пальцам перечесть. Но самое главное не в этом. Главное — в том, что бесконечное соглашательство поедает вашу собственную жизнь.

В первую очередь, уверяет психолог, лишая времени и сил. Ведь отказавшись от действий, которые может выполнить тот, кто их выполнить и должен, вы легко сможете освободить несколько часов в день!

— Да, если близкая подруга нуждается в помощи, можно бросить все и поехать к ней. Это не будет пустой тратой времени. Но встретить дальнего родственника в аэропорту в четыре утра может и таксист. И если вы работаете, а к вам пришел «просто посидеть» человек, не обремененный в данный момент работой, логично аккуратно и вежливо заявить о своей занятости, чем после его ухода пересиживать на работе лишние часы, не так ли?

Но самое главное, уверяет наш эксперт, в том, что сказанное «нет» — это некий организационный стержень именно для вас. Это волшебное слово умеет отделять важное от менее важного, оно расставляет приоритеты и акценты. Отвлекаясь на ту помощь, к которой вас призывают люди-пользователи, вы просто отдаляете собственные цели, а их цели — приближаете.

— Кстати, не рассчитывайте на особую благодарность за свое подвижничество, — продолжает Ковалев. — Вам вряд ли простят то, что вам дается легче, чем другим, да и добро и отзывчивость в людях часто вызывают совсем не те чувства, на которые мы рассчитываем. Они не восхищаются ими, а используют их, вот и все.

Хорошим для всех не стать

Нежелание отказывать, поясняет Владимир Александрович, проистекает из желания нравиться, быть хорошим, своим. Это не расчет, свойство бесконфликтных натур, обычно реально хороших людей. Но в сутках наших только 24 часа, в которые нужно уместить и свою работу, и свою жизнь вне ее. А у тех, кто до бесконечности тащит на себе неподъемный и нарастающий день ото дня груз, зачастую нет времени даже на прогулку. Причем что интересно: такими людьми руководит вовсе не желание заработать (как деньги, так и авторитет), а искренние чувства — они любят помогать, хорошо относятся к людям, а может быть, в силу своего характера просто боятся заявить протест.

И причина этого страха может быть не в боязни увольнения, а в опасении перед неловкой ситуацией, боязни огорчить, расстроить, доставить неудобство отказом. И тут надо заставить себя понять, что «нельзя объять необъятное», тем паче что ваши нервы, время и здоровье вам никто не компенсирует. Плюс ко всему люди, берущие на себя слишком много, рано или поздно «захлебываются» в работе и перестают успевать делать то, чего от них ждут. Но никто не будет учитывать это «захлебывание»! Скажут другое: ага, вы стали хуже работать! Вы делаете меньше, чем раньше! В вас погас трудовой порыв! И ваше чувство вины и неловкости будет только нарастать. Причем, пытаясь успеть все, человек постепенно начинает сокращать часы для сна и отдыха, уходит в ритм по сути круглосуточной работы, который, кстати, начальство может вполне устраивать. Но и за этот перенапряг платить придется вам — увы. Вышеперечисленным — отсутствием времени, здоровьем, нервами, недовольством близких.

Фото: Рexels / Polina Zimmerman

— Вы даже себе не представляете, как сладок грамотно сформулированный отказ! — улыбается Владимир Ковалев. — Если вы найдете в себе силы отказаться от какого-то задания и откажете в помощи коллеге (понимая, что он и правда сам может справиться с задачами), вы ощутите приступ эйфории. Вы будете внутренне гордиться собой, своей «смелостью», а потом повторите и закрепите этот опыт.

Никто не отменяет форс-мажоров, случиться может всякое. И в острой ситуации — все знают — вы не подведете, сделаете все как надо, но постепенно снимите со своей шеи тех, кто там уютно устроился и медитирует в этой сладкой поездке. Да, можно перерабатывать и далеко не все надо делать за деньги. Да, надо помогать, относиться к работе с почтением, но нельзя допустить перекоса, когда не работа существует для вас, а вы — для работы. А главное — вы не вещь, вас нельзя использовать. И вы не питательный субстрат и не ослик для молчаливого перевоза грузов. Повторюсь: ваша задача не перестать помогать, а начать помогать только тем, кто действительно в этом нуждается. Кстати, зачастую это самые близкие люди, на которых у вас перестало хватать времени.

Есть перекосы и в другом, замечает психолог. Человеку, которому предстоит задача научиться говорить «нет», придется осознать ценность личностного «я». И тут главное — не переусердствовать и ничего не передернуть в осознании степени своего величия.

— Очень важно понять, насколько вы ценны реально. Это не так трудно, ведь на деле мы о себе все знаем. Нужно четко определить границы своих рабочих возможностей и понять, что тем, кто пытается их нагло нарушить, отказывать не зазорно. Но не впадайте и в манию величия: я — гений, мне не до кого! — добавляет Ковалев.

То же самое и дома. Да, сейчас случается так, что зарабатывает один из супругов, второй выполняет очень важные функции дома. И нередко получается, что тот, кто работает в офисе (пусть и на удаленке), считает себя к вечеру гораздо более уставшим и страдающим, чем тот, кто вроде бы осуществляет лишь «некоторые хозяйственные функции» и более ничего.

— От домашних дел и их круговерти можно устать больше, чем от беготни в офисе. Отчасти это связано с тем, что домашняя работа — неблагодарная, недооцененная. Счастливы те семьи, в которых муж, придя с работы, предлагает жене отдохнуть и берет на себя детей, — убежден Ковалев. — Но ведь, как правило, бывает иначе.

Он — работал весь день, устал, пришел — а тут еще и «эти дети». Женщины в такой ситуации обычно возражают слезами, и пошло-поехало.

А уж если включается крик: «А я тоже крутилась весь день», — тут и до грандиозного скандала недалеко. Когда же по каким-либо причинам дома сидят мужчины, жены, увы, очень часто занимают остро-командную позицию и постепенно превращают мужа в некую рабскую силу, способную делать лишь «бабьи дела». Такие семьи могут существовать годами и десятилетиями, а могут разлететься в один миг — когда после скандала, а когда и просто, по-тихому.

Впадаем в крайности

Для современных молодых людей, отмечает психолог, на самом деле характернее не соглашательство, а отрицание. «Я это бесплатно делать не буду!» — заявляет человек, которого только-только взяли на работу. С одной стороны — он прав: с чего бы «работать на дядю»? С другой — без доказательства лояльности к фирме вы вряд ли достигнете в ней успеха.

— Этот типаж молодых людей, все и всегда отрицающих, я бы назвал неонегативистами.

Суть их натуры в том, что их высшая цель — добиться комфортного для себя положения, причем за чей счет — не так важно: это могут быть родители, девушка, жена. В их понимании эта достаточно травоядная позиция ничегонеделанья и ничегонежелания и есть высшая цель существования, а все, что требует пусть даже минимального напряжения, «нормальной» жизни мешает. Иногда, если вдруг их что-то заденет или зацепит, они могут совершить маленький подвиг, но никогда не забудут о нем, а главное — не дадут забыть о нем окружающим. Этот подвиг вызовет реакцию: усталость, измождение, желание полежать в одиночестве. Аргумент о том, что другие тоже напрягаются, для них не аргумент: их интересует только территория личного комфорта.

Особенность этих людей — они диаметральная противоположность «соглашателям». И до поры до времени такая позиция у кого-то может вызвать даже позитивную реакцию: вот, мол, какой человек, с характером! Но жизнь, уверяет Ковалев, редко делает таких людей счастливыми, а еще реже осчастливливает окружение таких людей.

Фото: Pixabay

— Жить с ощущением постоянного отрицания в партнере трудно. Трудно жить и рядом с безответной натурой. Всегда хороша золотая середина, и ее нужно искать. Как правило, ее золотое основание сложено из компромиссов.

Но если всеотрицающего человека можно принудить к работе жесткой рукой начальника и его авторитетом, а иногда и угрозой материальных потерь, то человека, который сам взваливает на себя неподъемный груз, может переделать только он сам, — уверен Ковалев. — Кстати, недавно я в вашей газете прочел высказывание врача-психотерапевта о том, что трудоголизм — это одна из зависимостей. Абсолютно согласен с этим и разовью мысль: я уже сталкивался с тем, что люди, научившиеся отказывать, некоторое время живут в дискомфорте — им непривычно, что появилось свободное время, они не знают, как его потратить, и все такое. Так вот скажу точно: это «неудобство» пройдет. Гораздо хуже, если за грузом забот и чужих, навязанных вам дел вы и не заметите, как мимо прошла сама жизнь.

ФАКТЫ

Доказано: полученный конструктивный отказ не вызывает обиды. Чтобы сформулировать его «по пунктам», вам нужно загнуть пять пальцев:

1. Подумать о себе.

2. Проанализировать чувства, которые вызвала у вас эта просьба, чтобы затем сказать о них.

3. Перестать заранее чувствовать себя виноватым.

4. Вспомнить о том, что вы и так должны сделать.

5. Если решите, что отказывать в просьбе не будете, подумать о некоей компенсации ваших трудозатрат.

Согласно статистике, 95 процентов опрошенных соглашаются выполнить чужие просьбы, поскольку «боятся отказом обидеть другого человека», а 42 процента опасаются негативной реакции на отказ.

Признаки перегруженности на работе и безотказности проявляются в автоматическом включении механизмов защиты, которые декорируют симптомы эмоционального выгорания: эмоции становятся избирательными, дома человек замыкается в себе, отдаляется от домочадцев, случаются срывы на близких, вплоть до крика.