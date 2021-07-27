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Телевизоры, кроссовки и еду все чаще покупаем онлайн

Никита Миронов  

Общество
Телевизоры, кроссовки и еду все чаще покупаем онлайн
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичи в прошлом году обеспечили четверть оборота всей интернет-торговли России. Как электронная коммерция будет развиваться дальше? К чему нам готовиться?

Рынок российской электронной коммерции в 2020 году вырос почти на 58,5 процента, до 3,2 трлн рублей. Это сумма сопоставима с годовым бюджетом Москвы.

— Количество заказов в ряде товарных категорий увеличилось более чем в 10 раз, — рассказывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В целом доля интернет-торговли по итогам 2020 года составляла 9,6 процента общего розничного оборота. В 2019 году, для сравнения, она была 6,1 процента.

— При этом интернет-рынок детских товаров за 2020 год вырос на 461,55 процента. В разы также увеличился спрос на товары для творчества и спорта, — рассказывает Артем Соколов. — В первом квартале 2021 года предпочтения россиян не сильно изменились, однако категория «мебель и товары для дома» вытеснила с третьего места «продукты питания»: сейчас они на четвертом месте.

Как пояснил эксперт, четверть оборота всей интернет-торговли в этом году обеспечили москвичи.

— Столь высокий показатель объясняется несколькими факторами. Во-первых, активностью самих жителей столицы. Покупать в интернете они вполне готовы, а рынок сегодня нацелен максимально удовлетворять все возможные потребности покупателей, — рассуждает Артем Соколов. — Вторая причина — резкий рост числа новых сервисов, в том числе сервисов доставки. Особенно ярко это проявилось в категории «продукты питания». С увеличением числа сервисов растет, конечно, и конкуренция на рынке, а значит, и качество услуги.

Как пояснил эксперт, сегодня в этом сегменте электронной коммерции два основных направления: удовлетворение моментальной потребности в продуктах и закупка впрок.

— В первом случае это сервис экспресс-доставки — 15– 30 минут. Либо получение продуктов через 1–3 часа, — рассказывает Артем Соколов. — Толчок к развитию этот сервис получил, конечно, во время локдауна. Но востребован он и сейчас — клиентам нравится.

Платформы, к которым обращаются для закупки продуктов и сопутствующих товаров впрок, как правило, предлагают уже широкую линейку — от 40 тысяч товарных позиций и более долгую доставку: либо в день заказа, либо на следующий.

— Доля интернет-торговли продолжит в этом году расти, — убежден маркетолог Евгений Демичев. — Прежде всего мы научимся дистанционно покупать бытовую технику, выбирая по размерам, техническим характеристикам и отзывам. Резко вырастет доля интернет-продаж одежды и обуви, потому что в сети они будут дешевле. Ведь сегодня до 20 процентов цены, скажем, кроссовок — это аренда помещения магазина.

Эксперт также прогнозирует и рост интернет-продаж продуктов.

— Вариант, когда ты садишься в машину и тратишь половину субботы на шопинг в гипермаркете за МКАД, уже не актуален. Время и бензин все дороже, поэтому продукты впрок мы станем заказывать в сети, — убежден Демичев. — А уж наши дети вообще не будут ходить в магазин. Зачем, если есть смартфон?

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