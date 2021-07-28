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Как организовать переезд в новую квартиру

Полина Французова

Общество
Как организовать переезд в новую квартиру
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Переезд в новую квартиру — всегда сложное и изматывающее занятие, которое может выбить из колеи даже самого организованного человека. Для того, чтобы эти изменения в жизни прошли как можно комфортнее, необходимо заранее подготовиться. Как начать организацию переезда, как выбрать грузчиков и правильно оформить заказ — читайте в этой статье.

Что нужно успеть сделать до переезда?

1. Отложите лишнее. Заранее разберите все шкафы: некоторую мебель и одежду отдайте на переработку или в секонд-хэнд, продайте или просто выбросите.

2. Измерьте технику и мебель. Это нужно для того, чтобы понимать, поместятся ли они в новой квартире или придется покупать новые.

3. Купите упаковочные материалы. Пригодятся газеты, пленка, коробки, веревки и скотч. Покупайте чуть больше, чем нужно: пусть лучшее останется лишнее, чем в последний момент искать дополнительную упаковку.

4. Решите вопрос со счетами и почтой. Проверьте квитанции ЖКХ и разберитесь, что делать с интернетом и телевидением. Некоторые провайдеры могут перенести договор на новый адрес или передать его следующим жильцам. Не заказывайте посылки за несколько месяцев до переезда: они могут задержаться, и придется ехать за ними в старое отделение почты.

5. Подготовьте новое жилье. Заранее заклейте дверные откосы и накройте полы пленкой. Проверьте, работают ли розетки и свет, льется ли нужной температуры вода. Сделайте уборку перед заездом.

6. Соберите отдельно необходимые на первое время вещи. В сумке должны обязательно быть документы, зарядка для телефона, кошелек и дежурная аптечка, средства гигиены, домашняя одежда и, при необходимости ноутбук с зарядкой к нему.

Как организовать переезд?

Наименее затратный в плане денег вариант — это самостоятельная перевозка всех предметов. Однако при его выборе в минусе находятся два важных ресурса — время и силы.

Наиболее удобным вариантом является самостоятельная упаковка вещей и аренда Газели с водителем для перевозки.

Также можно воспользоваться услугами мувинговой компании, которая полностью займется всеми описанными выше процессами. Но часто это довольно дорого и подойдет далеко не всем.

Как выбрать компанию, предлагающую услуги по переезду в новую квартиру?

Заказать такси грузовое с круглосуточным выездом можно с помощью обычного поиска в интернете.

Важно обращать внимание на сайт компании. У профессионалов он будет хорошо оформлен: указаны все реквизиты, адрес, прайс-лист, примеры работ. Также у реальных специалистов будут не стоковые снимки, а фотографии специалистов в форме. Помимо этого, у хороших компаний есть автомобили с упоминаем бренда и собственный материал для упаковки.

Не лишним будет почитать отзывы предыдущих клиентов, чтобы знать возможные подводные камни.

Каким образом правильно оформить заказ?

Максимально подробно расскажите менеджеру компании, сколько у вас мебели и других вещей и какие они. Это позволит определить нужно число грузчиков и транспорта для помощи в перевозке мебели по Москве.

Заказ делайте за несколько дней до переезда. Дело в том, что срочные вызовы стоят дорого, и может возникнуть проблема с наличием свободных грузчиков и транспорта.

Перед переездом заключайте договор, в котором пропишите условия страховки, обязанности сторон, стоимость услуг и порядок расчета. Можно дополнить договор актами приема-передачи имущества с описью.

Погрузку машины нужно начать с техники и крупной мебели. Потом идут коробки, цветы и иные мелкие предметы. Не мешайте грузчикам, помогайте им только тогда, когда видите, что они не справляются. Перед выездом из старой квартиры обменяйтесь с водителем номерами телефонов.

На новом месте покажите работникам, куда поставить коробки, мебель и технику. По итогам работ платите специалистам только ту сумму, на которую изначально договаривались.

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