Как и для чего писать бизнес-кейсы

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Бизнес-кейсом называется история успеха, используемая для повышения спроса на услуги или товары. Основная цель — помочь потенциальному покупателю совершить приобретение. Успешные бизнес-кейсы активно используют в самых разных сферах, в том числе и в копирайтинге. В этом случае фрилансер может с выгодной стороны прорекламировать свои услуги. Это значительно расширяет аудиторию и повышает шансы получить крупный заказ.

Что нужно для публикации бизнес-кейса

Используя такой прием, компания может показать большой аудитории не только свой рабочий процесс, но и продемонстрировать опыт и знания сотрудников. Кейсы положительно влияют на репутацию агентств, которым в свою очередь намного легче подстраиваться под их формат.

Как правило, при написании используют примерно такую схему:

• подробно описывают конкретную ситуацию;

• показывают проблему;

• описывают процесс, который поможет быстро решить вопрос;

• клиенту демонстрируют результат, желательно дополнить его конкретными цифрами;

• в конце указывают полученную выгоду, также можно оставить отзыв довольного партнера или клиента.

Собственникам бренда рекомендуем выпускать кейсы регулярно, используя разные медиаплощадки (сайты, блоги и т. д.). В этом случае материал будет доступен значительно большей аудитории, что обеспечит интерес пользователей и прирост новых подписчиков. Например, можно составить план на публикацию 2-4 кейсов в месяц. Для компании очень важно часто мелькать в медиа. Такой подход позволит получить самый быстрый результат.

Где лучше всего публиковать кейсы

Самая важная и трудоемкая часть — написание материала. Когда кейс будет полностью готов, можно переходит к следующему этапу — публикации.

Для его размещения идеально подходят такие площадки:

1. Сайт агентства или компании. Это позволяет привлечь заинтересованную аудиторию. Именно кейсы помогают потенциальным клиентам быстрее принять решение совершить покупку. Публикация контента возможна как в свободном доступе, так и в качестве обмена на получение контактных данных. Здесь все зависит от вашего решения.

2. Тематические площадки. Размещайте кейс именно там, где больше всего времени проводит ваша целевая аудитория. Например, блог для предпринимателей, где также можно найти потенциальных партнеров.

3. Социальные сети. Есть два варианта: разместить пост на собственных ресурсах, что обеспечит дополнительный прирост подписчиков, или поделиться кейсом в тематических сообществах.

Независимо от того, какая именно площадка выбрана, обязательно будет результат. При этом важно, чтобы кейс был написан опытным специалистом. Для этого можно нанять фрилансера.

Кто занимается написанием и редактурой кейса

Это один из самых важных вопросов. Можно найти редактора или доверить работу простому копирайтеру. Но в последнем случае есть вероятность замедления процесса.

Заняться этим вопросом может и сотрудник компании, в обязанности которого входит работа с текстами, продажи и маркетинг. Специалист должен уметь писать контент самостоятельно, а не искать внутренних экспертов, которые расскажут о результатах. Это значительно ускорит процесс. Вычиткой и литературной обработкой может заниматься и редактор.

Какой результат можно получить после публикации кейса

Это приносит переходы, новых клиентов и приток подписчиков. Но не стоит рассчитывать, что произойдет все моментально. Также кейс может собирать и поисковый трафик. В большинстве случаев, эффект от публикации занимает несколько недель, а иногда и больше. Повторно заходить на площадку рекомендуем через пару месяцев.

В первую неделю происходит привлечение постоянной публики, начинается более активное комментирование. Можно засветить в поисковой выдаче собственный бренд.

Не стоит нервничать из-за отрицательных комментариев. Любое мнение становится еще одним плюсом к популярности опубликованного материала. Нужно только научиться реагировать на него без эмоций

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