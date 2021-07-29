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Гороскоп здоровья на август — 2021: с каким болезнями столкнутся разные знаки зодиака

Василий Плиткин

Общество
Гороскоп здоровья на август — 2021: с каким болезнями столкнутся разные знаки зодиака
Фото: pixabay.com/ru

С какими проблемами со здоровьем могут столкнуться различные знаки зодиака в августе и что поможет их решить, рассказала парапсихолог Оксана Лукина.

Овен

Овнов в этом месяце могут настичь сезонные простуды и вирусные инфекции. Небольшие недуги удастся вылечить, если вовремя обратиться к специалисту. Стоит не забывать и о профилактике: чаще заниматься физическими нагрузками, правильно питаться, больше находиться на свежем воздухе.

Телец

Представители знака часто страдают сердечными заболеваниями и повышенным давлением. Поэтому вам рекомендуется снизить потребление соли, заняться йогой или кардио. Это может привести в тонус мышцы и благоприятно скажется на самочувствии. По возможности избегайте перенапряжения на работе, старайтесь не нервничать. Контроль над эмоциями обеспечит половину успеха при борьбе с сердечными заболеваниями.

Близнецы

Эмоциональный фон месяца будет для многих Близнецов нестабильным. Могут возникать резкие перепады настроения — от апатии до эйфории. Кроме того, ваша спонтанность и тяга к экстриму чреваты травмами, будьте осторожны. Чтобы уберечь свое здоровье от неприятностей, проявите внимание и контроль.

Рак

Такая неприятность, как аллергия, знакома многим. В этом мясце она представляет для вас реальную опасность. Возможно, откроются какие-то новые провоцирующие факторы. Звезды рекомендуют не употреблять острые и экзотические продукты, в особенности те, что ранее вы не пробовали.

Лев

Серьезных проблем со здоровьем в августе не наблюдается. Но не стоит забывать о поддержании внутреннего баланса и тонуса всего организма. Легкая пробежка утром и замена черного кофе на зеленый чай благоприятно скажутся на внешнем виде и самочувствии.

Дева

Остерегайтесь переохлаждения — в этом месяце оно может быть опасным для вас. Особенно если вы имеете хронические заболевания легких. Держись подальше от кондиционеров, а на жарком курорте не злоупотребляйте прохладительными напитками и мороженым — последствия могут быть непредсказуемыми.

Весы

В этом месяце многие Весы будут подвержены эмоционально-нестабильному состоянию, поэтому звезды разрешают расслабиться чуть больше, чем обычно. Можно полениться, побаловать себя чем-то сладким. Это насытит клетки организма глюкозой и повысит настроение.

Скорпион

Чтобы сохранить здоровье, очень важно правильно питаться. Не перегружайте свой желудок неправильной пищей, это может привести к различным заболеваниям пищеварения. Также стоит ограничить ночные посиделки у холодильника — иначе рискуете набрать лишний вес.

Стрелец

В течение всего месяца самочувствие Стрельцов будет зависеть от настроения. Активный образ жизни, занятия спортом, солнечный свет и здоровый сон помогут почувствовать Стрельцам себя не только счастливыми, но и здоровыми.

Козерог

Вам следует уделить внимание спине и суставам. Отправляйтесь к озеру или запишитесь в бассейн. Плавание укрепит суставы, сделает мышцы более эластичными и укрепит позвоночник. Не забывайте про витамины, чтобы помочь организму расслабиться и снять усталость — включите в рацион больше зеленых фруктов и овощей.

Водолей

Осторожность в этом месяце не помешает. Настоятельно рекомендуется позаботиться о здоровье ног. К примеру, сходите на сеанс массажа или сделайте SPA для своих ног в домашних условиях. Это поможет улучшиться кровообращение, снять усталость и тяжесть.

Рыбы

Если представители других знаков занимаются спортом, чтобы снизить вес, то Рыбам это необходимо для восстановления душевной гармонии. В этом месяце вы будете чаще обычного подвержены стрессам и перепадам настроения. Старайтесь меньше обращать внимания на то, что происходит вокруг.

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