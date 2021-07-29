Формы для бетона — самые распространенные решения

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Бетонный раствор можно использовать для различных целей, в том числе для отделки горизонтальных поверхностей. Изделия из бетона изготавливают, заливая его в специальные формы. Таким образом, создаются элементы для облицовки фасадов, скульптурные композиции и плитка для декоративных садовых дорожек. Просмотреть и подобрать некоторые можно на странице https://www.formpark.ru/catalog/formy/.

Благодаря тому, что раствор способен к растеканию и самовыравниванию, строительные манипуляции существенно упрощаются, а бетонное литье уже не требует уплотнения при помощи вибрации. Такой материал легко занимает форму матрицы и застывает довольно быстро. Важно, что процедура отлива фигуры не требует особых навыков и знаний, громоздкие инструменты для этой цели использовать тоже не приходится.

Формы, предназначенные для изготовления бетонных изделий, представляют собой ёмкости разных размеров, верх которых открыт — именно сюда заливается цементный раствор. Для того чтобы исключить вероятность деформации и обеспечить легкое извлечение, в состав вещества дополнительно добавляется щебень или керамзит.

Основные виды литьевых форм

Готовые матрицы, представленные на рынке и используемые для изготовления изделий из бетона, производятся из пластика, металла, древесины, стеклопластика или полиуретана. С их помощью изготавливается сразу площадка, создаются желобы и бордюры, отливается облицовочная фасадная плитка в виде натурального камня. Несмотря на то, что многие умельцы, желающие сэкономить на приобретении специальных опор, изготавливают их из подручных материалов, лучше всё таки пользоваться профессиональными заготовками, состоящими из разъемных деталей, или такими, из которых готовую фигуру можно достать, не прилагая особых усилий, например тех, что изготовлены из силикона. Многообразие готовых форм для заливки бетона, что представлены сегодня на рынке, позволяет создавать самые необычные покрытия и формы для любых целей.

Как правильно пользоваться формами для бетона

Предварительно подготовленные формы, предназначенные для заливки бетона, располагаются под накрытием на горизонтальной плоскости, предварительно застеленной пленкой либо тканью, которую не жалко испортить. Для того чтобы в дальнейшем извлекать готовые образцы без особого труда, опалубку необходимо смазать машинным маслом. После этого достаточно приготовить раствор для заливки будущих изделий. Матрицы заполняются смесью песка, гравия и извести при соблюдении соотношения с цементом 1:4. Важно подобрать нужный объем воды таким образом, чтобы смесь не была излишне текущей либо напротив плотной. Вода заливается в идеале в затененных условиях, таким образом, можно избежать слишком быстрого её испарения, что может сказаться на будущем изделии появлением трещин. Заливать бетон в формы необходимо до верхнего предела, далее можно разравнивать его подручным инструментом.

Для того чтобы полученные изделия достигли нужного показателя прочности, необходимо выждать около 4 недель.

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