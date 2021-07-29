Повара удивили кашами с тысячелетней историей

Шеф-повар Наталия Космачева привезла на кулинарный конкурс раков, которых специально выловил ее отец / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

29 июля в финале кулинарного конкурса «Российская каша — мать наша» повара приготовили блюда по древним рецептам, внеся в них современные детали.

На кухне Московского государственного университета пищевых производств стоит творческая суматоха. Десять лучших поваров-финалистов из разных регионов страны отсчитывают последние секунды до старта конкурса. Самое время все проверить — есть ли необходимые продукты на столе, наточены ли ножи, закипает ли вода.

Конкурс проводят в рамках Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле», поэтому шеф-повара долго искали интересные рецепты каш, которые готовили наши предки. На столах мастеров полба, оленина, клюква, черника, лесные орехи, овощи и даже раки — их привезла из Смоленской области шеф-повар Наталия Космачева.

Вот жюри объявляет старт. Через час шеф-повара должны представить свою версию каши.

— У этого блюда очень много вариантов. Каша бывает жидкой, рассыпчатой, соленой, сладкой. Блюда, которые ели люди, жившие у леса, отличались от тех, что ели рыболовы или охотники, — рассказывает один из участников жюри, член Российской гильдии шеф-поваров Евгений Малютин.

Представляющий Москву финалист Равиль Шаймарданов решил удивить всех десертом — «Гурьевской кашей».

— Это слоеная манная каша с сухофруктами, орехами, медом и свежими ягодами. Я, если честно, очень люблю манку, и мне было интересно попробовать приготовить ее непривычным способом. Готовое блюдо можно украсить любыми ягодами, орехами и фруктами, которые вам нравятся. Такая манная каша будет сочетаться практически со всем, — говорит Равиль.

Он взбивает кашу венчиком в кастрюле, чтобы она была воздушной и слоеной, как того и требует рецепт.

А в это время шеф-повар и владелец сети кафе в Москве Александр Цыганов, представляющий Алтай, ловко нарезает продукты. Из-под его ножа выходят идеально нарезанные грибы, сало, лук... Все кусочки ровные, красивые — ведь внешний вид важен не меньше, чем вкус.

— Вкусно готовить не так сложно, как кажется на первый взгляд. Я всегда говорю: для этого нужны только соль, сахар, перец и 30 лет опыта работы, — смеется Александр, помешивая пшенку. — Но настроение тоже важно. Без него готовить противопоказано.

Он представил жюри свой вариант каши «Армейский кулеш». Этот старинный походный рецепт был популярен в XVIII–XIX веках.

А конкурсант из Тульской области, официальный шефповар олимпийской сборной России Алексей Виноградов решил удивить «Белевской кашей» по рецепту аж 1147 года. Но жюри тоже не осталось в стороне. После дегустации куратор площадки «Национальная кухня», бренд-шеф Валентин Лобачев приготовил любимую кашу Александра Невского из пшена и рыбы, добавив в блюдо оливки, микрозелень и кулинарные цветы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— В этом году фестиваль «Русское поле» пройдет в десятый раз в онлайн-формате. С каждым годом он набирает обороты — в прошлом году благодаря дистанционному формату к нам присоединилось три миллиона зрителей. Конкурс на приготовление каши — это лишь маленький элемент большой программы.