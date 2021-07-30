Чек-лист соискателя: как сменить профессию и быстро найти работу

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За желанием сменить профессию стоят разные цели: повысить доход, попасть в новый коллектив, обрести стабильность или удовлетворить собственные амбиции. Чтобы получить работу мечты, стоит учитывать несколько пунктов на пути ее поисков. Таким чек-листом и популярными заблуждениями с «Вечерней Москвой» поделился HR-специалист Гарри Мурадян.

Грамотный наставник

Самое первое, что должен сделать человек, который хочет сменить профессию, — обратиться к хорошему карьерному консультанту, сказал собеседник «ВМ». По его словам, этот специалист поможет разобраться, в каком направлении нужно двигаться человеку и что ему для этого необходимо.

— Не существует сейчас такого автоматизированного агрегатора, куда ты загружаешь свое резюме и получаешь информацию. Психолог тут не поможет. Он нужен в том случае, когда у тебя есть какая-то эмоциональная проблема. Например, профвыгорание, и ты не в ресурсе. Только карьерный консультант поможет простроить правильный путь к цели, — отметил Мурадян.

Также HR-специалист порекомендовал москвичам посетить центр занятости «Моя карьера». Там можно пройти тест на профориентацию, который длится полтора–два часа. По мнению эксперта, это тестирование поможет еще раз понять, в том ли направлении планирует двигаться человек. Это как ПЦР для карьеры вдобавок к помощи карьерного консультанта, дополнил Мурадян.

Изучать, наблюдать, излагать

Второе правило — соискателям нужно развивать «насмотренность». Эксперт порекомендовал досконально изучить новое направление, его основных игроков и лидеров мнений, которые говорят об этой сфере. Третье, что стоит сделать при смене профессии, — «зациклить все новостные потоки на себе про то направление, куда человек планирует перейти», отметил Мурадян. Подписаться на тематические СМИ и Telegram-каналы, чтобы быть в курсе новых событий.

— Четвертое, что нужно сделать, — найти нишевых игроков. Например, это могут быть рекрутеры, которые помогут устроиться в ту сферу, которую вы хотите, так как в каждой индустрии есть свои специфики трудоустройства. Пятое — после того как есть четкое понимание, куда ты идешь и зачем, в какую именно компанию хочешь, на этом подготовительный этап в поиске работы закончен, начинается сам поиск новой работы, — пояснил HR-специалист.

Следующий шаг для каждого соискателя — грамотное составление резюме и сопроводительного письма. Как подчеркнул собеседник «ВМ», информация о соискателе должна заинтересовать работодателя, поэтому стоит указать три последних значимых места работы. Также в резюме нужно системно и четко описать свои обязанности и достижения. По словам Мурадяна, чтобы документы открывались на любом носителе красиво и структурировано, а третьи лица не могли внести свои корректировки, стоит сохранять их в pdf-формате.

Замотивировать и быть настойчивым

Седьмой пункт в рекомендациях HR-специалиста — делая «вираж в карьере», не забывать про мотивационное письмо. Потому что у работодателя явно возникнет вопрос, почему вы решили сменить работу, уточнил Мурадян. Для этого нужно в свободной форме в своем письме ответить на три вопроса: почему человек выбрал эту индустрию, почему именно эта компания и почему вы являетесь наиболее подходящим кандидатом для этой работы.

— Далее начинаете откликаться на вакансии, есть чуть больше восьми каналов для поиска работы. Разные джоб-борды, социальные сети, Telegram, сайты компании и их раздел «Вакансии». Также можно спросить у друзей, нет ли у них выходов на кого-то из компаний, которые есть в вашем списке. Ярмарки вакансий, отраслевые мероприятия, где собираются лидеры мнений. Кадровые агентства, службы содействия трудоустройству вуза, который вы оканчивали. Центр занятости «Моя карьера», звонок в компанию напрямую. Адекватная настойчивость всегда приветствуется. Когда перекрещиваем столько каналов в поиске работы, нет шанса не получить ее, — уверен собеседник «ВМ».

По мнению Мурадяна, перед сменой профессии не нужно проходить никаких курсов. Так как новому работодателю проще самому обучить сотрудника, чем переучивать после таких тренингов. Собеседник «ВМ» уточнил, что россиянам в любом случае не получится без дополнительного образования кардинально поменять направление. Например, из юридической сферы уйти в медицину. Поэтому нужно быть готовым к обучению специфике нового ремесла на месте.