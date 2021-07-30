Россияне предпочитают бананы и заботятся о кошках

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

В последнее время торговая сеть «Пятерочка» активно развивает удобные для горожан сервисы, заметно увеличивая тем самым объем оказываемых населению услуг. Так, за два года, прошедших с момента запуска собственной экспресс-доставки продуктов, она выполнила порядка 9 миллионов заказов, суммарный вес которых составил более 92 тысяч тонн. За все это время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями.

В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Лидируют в заказах бананы: за последние два года их заказывали более 2 миллионов раз. Лук репчатый присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Доля свежих товаров из категории «фреш» в «Пятерочке Доставке» уже составляет порядка 62 процента.

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса стали яйца куриные «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тысяч.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За два прошедших года было доставлено более 1,6 миллиона заказов кормов и лакомств для кошек, и более 109 тысяч — для собак.

В топе непродовольственных товаров в доставке — наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тысяч упаковок) и спички (32 тысячи заказов).

— Наша торговая сеть продолжает развиваться и совершенствоваться. За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тысячи клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин — все самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения превысило 4,5 миллиона, — отметил директор сервиса Илья Салтанов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране для льготных категорий граждан - пенсионеров, людей с ограниченными возможностями — вновь был введен специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.

Сейчас сервис работает в 23 регионах базе 780 магазинов и 13 дарксторов (даркстор — помещение, где хранят товары и собирают заказы для онлайн-магазинов — прим. «ВМ»). С 2020 года торговая сеть доставляет продукты на дом также и в небольших городах: в Дзержинске в Нижегородской области и в Зеленодольске в Республике Татарстан.