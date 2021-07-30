Как побеждать в сложных переговорах: пять главных правил

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Пять правил успешных переговоров, каждое из которых основывается на психологических исследованиях, назвала бизнес-тренер Нурия Архипова.

1. Сосредоточьтесь на первых пяти минутах.

Согласно исследованиям, первые пять минут переговоров часто могут предсказать их исход. В этот период вам нужно вовлечь собеседника в свою речь, пока другая сторона оценивает вас наиболее интенсивно. Собеседники пытаются понять, действительно ли вы понимаете, о чем говорите, или просто пытаетесь «набить себе цену».

В любом случае начните с того, чтобы понравиться собеседнику, чтобы он не закрылся от вас. Если вам удастся привлечь его в первые несколько минут, он будет слушать ваши аргументы на протяжении всех переговоров. Если нет, то вы просто зря потратите время.

2. Начинайте с более высокой цены, чем та, которая вас устраивает.

Исследователи утверждают, что в переговорах всегда следует начинать с высоких цен. Эти стартовые цифры в конечном итоге образуют якорь, который будет влиять на все последующие.

Это означает, что начинать нужно с завышенной цены (не важно, в денежном выражении или вдругом), потому что это приведет к тому, что участники переговоров, хотят они этого или нет, будут вынуждены согласовать свои предложения с начальной планкой. Таким образом, повышение ставок часто приводит к более благоприятному исходу переговоров.

Даже если вы знаете, что цифра смехотворно больше той, которая вас устроит, вы — единственный человек, который это знает. Другая сторона не знает, она может только предполагать.

3. Вы должны первыми привести свои аргументы.

Во время переговоров всегда следует стараться выступать первым. В чем преимущества того, чтобы сделать первое предложение, а не ждать, что скажет другая сторона? Если поступите именно так, вы сможете установить то самое число, о котором говорилось во втором пункте. Каждое последующее предложение поступит к вам уже с учетом этих данных.

Сделав первое предложение, вы получите шанс обернуть переговорный процесс в свою пользу. Также таким образом в продемонстрируете другой стороне, что вы уверенный в себе и своем профессионализме человек. Очень редко кто-то, кому не хватает уверенности и силы, делает первое предложение.

4. Покажите, что вы увлечены.

Если вы довольны ходом переговоров, продемонстрируйте это, улыбнувшись. Если вам не нравится то, что вы слышите, убедитесь, что собеседник узнает об этом, показав свои эмоции.

Эти знаки будут сигнализировать другой стороне, что вам небезразлично то, о чем вы спорите, что вы провели исследование по данной теме и верите в позицию, которую отстаиваете.

5. Убедите другую сторону в том, что у них мало времени на решение.

Чем больше вы поддерживаете впечатление, что по истечении определенного времени ваше предложение станет недоступным, тем больше люди захотят заключить с вами сделку.

Это происходит потому, что люди думают, что если товар (услуга, специалист — не важно) распродан или если на него действует ограниченное по времени предложение, то это означает, что он хорош. Если они не сделают шаг сейчас, это сделает кто-то другой.