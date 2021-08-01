Сиди дома: с какими долгами россиян не выпустят за границу

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Почти семь с половиной миллионов россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за большой просроченной задолженности, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Вечерняя Москва» узнала, кому именно могут ограничить выезд из страны и как оперативно проверить все свои долги, чтобы вовремя погасить их перед отпуском.

В чем связь?

По словам юриста Дмитрия Железняка, для того чтобы россиянину ограничили выезд из страны, согласно пункту 1 статьи 67 ФЗ № 229, размер долга должен составить 30 тысяч рублей.

— Казалось бы, где связь между официальным долгом и поездкой за границу? Однако, согласно российскому законодательству, судебный пристав, если у гражданина имеется задолженность, может ограничить ему выезд из страны, передав погранслужбе информацию о должнике. Но стоит уточнить, что это временное ограничение: пока человек не расплатится. Оно касается и обычных граждан, и индивидуальных предпринимателей, — отметил юрист.

Эксперт уточнил также, что не всегда наличие долга означает автоматический запрет на выезд из России. Напрямую эти вещи не связаны:

— Как мы уже обсудили, ограничение на перемещение за пределами страны ставят приставы, но только в том случае, если через них начинают взыскивать долги. В то же время, если имеется долг, но он приставам не передан, то должника могут и выпустить из России.

Собеседник «ВМ» уточнил, что ограничение на выезд накладывают либо по распоряжению судебного пристава, либо после обращения заявителя: налоговой службы, бывшей супруги или банка. Но бывает и так, что сам должник о запрете на выезд из страны узнает, только когда проходит пограничный контроль.

— На сегодняшний день запретить выезд могут и при долге от десяти тысяч рублей. С 1 октября выезд запретят, только если по исполнительным листам проходит 30 тысяч или больше. Но есть исключения, — сказал юрист.

Каких долгов новый лимит не касается?

В случаях когда у гражданина имеется долг по алиментам, за вред имуществу или здоровью, действует прежний лимит — десять тысяч рублей. Если должнику необходимо компенсировать моральный вред, то применяется та же схема.

— Это означает, что с долгами перед налоговой, Госавтоинспекцией и энергослужбой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, за пределы страны вы сможете выехать. Но с таким же долгом перед соседом, которому вы залили квартиру, испортив имущество, или бывшей супругой, которой не выплатили алименты, Россию покинуть вам никто не позволит, — заключил Железняк.

Где узнать о долгах и запрете на выезд

По словам юриста, как правило, гражданина о запрете на выезд из страны, соответствующем решении суда, а также о возбуждении исполнительного производства по данному делу сообщают по почте. Однако все эти извещения могут по тем или иным причинам не дойти до получателя. В таком случае, как заметил эксперт, запрет на выезд станет настоящим сюрпризом, а денежные средства за путевки и билеты никто не компенсирует.

— Как правило, должник знает о своих задолженностях. Если у вас планируется срочная поездка, но есть сомнения по поводу долгов, можно проверить их наличие на разных порталах: сделать запрос об ограничениях на выезд из РФ на портале Погранслужбы ФСБ, проверить данные в базе исполнительных производств. Если долги найдутся, то их следует оплатить, а после сообщить приставу о том, что вы погасили их, и проконтролировать, чтобы ограничение было снято, — сказал юрист.

Когда нет денег

Если же у вас нет средств на оплату долга, но вам нужна срочная поездка, то по закону, сказал эксперт, каждый гражданин вправе попросить отсрочку или рассрочку. Для этого следует написать заявление. Как документ оформить и какие варианты решения проблемы с запретом на выезд из страны имеются, можно узнать у пристава.