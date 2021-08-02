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Апельсиновый сок оказался поддельным, и ему не хватает витамина С

Никита Миронов  

Общество
Апельсиновый сок оказался поддельным, и ему не хватает витамина С
ИТАЛИЯ ПЬЕМОНТ КАФЕ

Росконтроль решил проверить качество апельсинового сока известных брендов: J7, «Я», Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba.

Этот сок — один из самых популярных в мире. Он служит прекрасным источником витаминов, калия, кальция, фосфора и железа. Но — лишь в том случае, если сделан из качественного сырья. А вот с сырьем, как выяснилось, есть проблемы.

— Каждый вид фруктовых и овощных соков имеет строго определенный нутриентный профиль. Проще говоря — содержание сахаров, органических кислот, витаминов и других пищевых веществ, — рассказывает специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина. — В результате исследования выяснилось, что нутриентный профиль сока Barinoff отличается от характерного для натурального апельсинового сока. Отклонения обнаружены для показателей соотношения глюкозы к фруктозе и экстракта без сахаров. Скорее всего, продукт был произведен из другого вида сырья. А значит, не может называться апельсиновым соком!

А еще в каждом качественном соке должны содержаться сухие растворимые вещества. Если их содержание меньше характерного для сока определенного вида, то перед вами — нектар или напиток. В соке Rioba, как выяснилось, их содержание находится ниже минимального уровня, допустимого техническим регламентом для апельсинового сока — всего 11,1 процента. Жидковат напиток!

Апельсиновый сок оказался поддельным, и ему не хватает витамина САпельсиновый сок

— Наливая апельсиновый сок, мы рассчитываем не только на приятный вкус, но и на заряд витамина С, — рассуждает Елена Менячихина. — Как выяснилось, у трех тестируемых образцов — Swell, IL Giardino Del Sapori и Rioba — количество аскорбиновой кислоты находится ниже минимальной границы, характерной для апельсиновых соков. Возможно, это связано с потерями аскорбиновой кислоты в процессе производства и хранения продукции. Причем сок Rioba установил антирекорд: количество «аскорбинки» в 10,5 раза ниже минимального порога.

Конечно, важен и вкус сока. У всех образцов, участвующих в исследовании, он оказался свойственным соку цитрусовых. В послевкусии присутствует легкая естественная горечь. Исключение одно — сок Barinoff. В нем обнаружен не только легкий посторонний запах, но и привкус других фруктов, а также... металла. Из чего этот продукт сделан — можно только догадываться. Но назвать его апельсиновым соком эксперты не рискнули.

Есть и хорошие новости. Ни в одном образце не нашли опасной концентрации пестицидов, токсичных элементов и консервантов.

Итог таков: 4 из 7 соков признаны качественными и безопасными, их рекомендуют к покупке. Это J7, Swell, Globus и IL Giardino Del Sapori. Соку «Я» не хватает мякоти, Rioba — витамина С и сухих растворимых веществ. А Barinoff был и вовсе занесен в «черный список» Росконтроля. Впрочем, выбор всегда за покупателем.

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