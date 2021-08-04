Напольные покрытия: как выбрать

Ремонт в квартире часто начинается с пола, поскольку от его качества зависит как пройдут дальнейшие обновление жилья. На полу в буквальном смысле слова держится быт — на нем стоит мебель, техника, по нему ходят, бегают, разбрасывают вещи и делают еще много других вещей. Именно поэтому напольное покрытие должно быть качественным. Обо всех особенностях — читайте в этой статье.

1. Линолеум.

Имеет большое количество плюсов. Им легко утеплить пол, и его можно укладывать прямо на бетон. Покрытие легко моется, оно мягкое и эластичное. Поверхность у него гладкая, но не скользкая. Есть и минусы: линолеум легко продавливается под мебелью и со временем покрывается трещинами, быстро теряет свои свойства в сильные морозы или в очень жаркую погоду.

2. Ламинат.

Панели для пола выглядят как настоящая древесина. Легко выдерживает давление, солнечный свет и ежедневную уборку. Кроме того, ламинат можно уложить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить. Но стоит помнить, что материал вздувается по краям и стыкам от контакта с водой, поэтому не его нельзя класть в ванной и прихожей.

3. Паркет.

Существует несколько видов этого покрытия: с массивной доской, инженерной и паркетной. Массивная доска считается наиболее престижной, поскольку она представляет собой стопроцентную древесину без каких-либо поддерживающих слоев снизу. Она является долговечной и укладывается на клей, что считается самым надежным способом. Однако такой вид доски требователен к влажности в помещении. Также важен уход за таким видом покрытия, а именно: пол нужно регулярно реставрировать, чтобы сохранять его безукоризненный вид.

Массивная доска для пола в квартире: это даже не функциональное, а — имиджевое решение. Дом приобретает солидность, пол — надежность, а житель — аккуратность.

4. Ковролин.

Есть большое количество покрытий такого вида разной ценовой категории: от дешевого из полипропилена до дорогого на джутовой основе. Удобен тем, что его не нужно часто чистить. Дает хорошую шумоизоляцию и имеет приятный вид. Однако он чувствителен к влажности и под прямыми лучами солнца может выцветать.

Как отремонтировать напольное покрытие

Некоторые виды пола отремонтировать сложнее, чем другие в силу их характеристик, но сделать это возможно.

Например, заменить облицовочную плитку из керамики сложнее всего. Причина в том, что сначала придется выдолбить остатки старой плитки. Сделать это можно с помощью перфоратора, кувалды и слесарного зубила. Оставшиеся под снятой плиткой частицы раствора нужно удалить, а потом очистить края целых плиток от вещества для заделки швов. Затем надо положить клеящую мастику на пол и сверху опустить новую плитку. С поверхности следует убрать выступивший раствор и дать покрытию время приклеиться перед затиранием швов между плитками.

Что касается замены паркетной доски из дуба, то тут есть два способа. По первому нужно полностью менять один мозаичный щит из 4 дощечек, а по второму — снять только поврежденную дощечку и приклеить новую.

Также можно залатать ковровое покрытие, если дома есть подходящие по фактуре куски. Но важно помнить, что основное полотно нужно сначала почистить, иначе наложенная заплата будет более яркой.

Как сделать пол в частном доме

Строительство частного дома — долгий процесс, который требует большого количества времени, денег и сил. Сначала нужно определиться с типом конструкции покрытия. Есть три типа:

— бетонный пол — нужно провести подготовительные работы, проложить гидроизоляцию, залить цементный раствор и дать ему время просохнуть, затем выполняется декоративная часть;

— одинарный — простая конструкция: доски половиц крепятся гвоздями сразу на лаги. Главный недостаток — такое покрытие подойдет только для небольших летних домиков;

— двойной — снижает потерю тепла и обеспечивает комфортное проживание в доме в холодное время года.

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