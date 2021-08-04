20 уникальных идей, которые способны изменить нас и наше будущее

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Дмитрий Давыдов, предприниматель и активист, автор 20 уникальных идей. Они касаются разных сфер деятельности. Их реализация, по мнению автора, способна изменить не только нас, но и всю нашу жизнь.

Давыдов не связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, он не гражданин России и не проживает в ней. Его попытка внести прогрессивные идеи для позитивных изменений в стране — дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Давыдова отдали свои жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне. Давыдов не имеет политических амбиций. В своей задумке о 20 идеях он действует в одиночку. Его концепция не задевает ни одну политическую партию. Результатом воплощения идей, считает Давыдов, будут довольны все.

В 2016 году Дмитрий предложил свои идеи общественности. Была реклама в СМИ, были попытки донести их до органов власти. Однако инициатива активиста осталась тогда без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям автора побудил 2020 год, когда от пандемии пострадали экономики всех стран. Давыдов убежден, что именно сейчас эти идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут услышаны государством и воплощены.

Cемнадцатая часть предложений Давыдова посвящена созданию в России привлекательной и конкурентоспособной системы высшего и среднего специального образования. Она поможет усилить инвестиционную привлекательность страны.

Сейчас лидерами в области высшего образования являются США и Великобритания.

Дмитрий считает, что в России можно в кратчайшие сроки создать образовательную среду, которая станет одной из самых привлекательных и конкурентных в мире. Для этого, по его мнению, нужно ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально выделенных для этого студенческих городах. Он предлагает установить ставки практически равные нулю на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью данных вузов. В том числе освободить их от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы собственники вузов могли строить просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения. Давыдов также предлагает установить нулевые ставки на заработную плату и доходы академического и административного персонала учебных заведений.

За счет этих мер, считает Давыдов, иностранные вузы будут заинтересованы открывать свои филиалы в России. Они смогут обеспечить лучшее в мире соотношение цены и качества при получении высшего образования, что и станет основным фактором для привлечения в Россию студентов со всего мира.

Давыдов предлагает студенческие города создать в России в трех–четырех регионах, которые остро нуждаются в притоке инвестиций. Это позволит остановить отток молодого населения в такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург и защитить ту образовательную среду, которая уже была сформирована в крупных городах.

Несмотря на то что основной целевой аудиторией новых вузов будут иностранные студенты, обучение в них станет популярным и среди российских студентов, т. к. им не придется уезжать за пределы России для обучения в иностранных вузах.

Идеи Давыдова имеют много плюсов и преимуществ. Более подробно о них можно узнать на сайте 20idei.ru.

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