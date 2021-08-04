Организм даст ответ: почему побочных реакций после вакцинации не стоит опасаться

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 98 процентов людей, госпитализированных с ковидом, не прививались. Вакцина работает, но многие до сих пор опасаются осложнений от прививок.

Сомнения таких людей «Вечерке» помогает развеять доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко.

Прививка от COVID-19 на всех действует по-разному. Одни забывают о процедуре, потому что не ощущают последствий, а у других слабость, температура, зуд.

— Побочная реакция может возникнуть совершенно от любой прививки, — поясняет доктор медицинских наук Ирина Кириченко. — Возможна реакция на консерванты, которые содержатся во всех вакцинах. Иммунный ответ может быть местным и общим, причем последний (повышение температуры, недомогание, слабость) встречается заметно чаще и проходит, как правило, в течение нескольких дней.

Бояться повышения температуры не стоит, если она ниже 38 градусов. Если выше — имеет смысл обратиться за помощью: возможно, вы заразились незадолго до прививки или вскоре после нее, когда у вас еще не выработался иммунитет.

Местная реакция бывает реже и может проявляться на месте укола в виде боли, отека, покраснения, зуда. Она свидетельствует об иммунном ответе. Если болит — значит, организм отвечает, вырабатывается сопротивляемость вирусу.

— Все эти симптомы пройдут в течение нескольких дней, — уверяет профессор. Местная реакция может быть вызвана тем, что в вакцине содержатся так называемые буферные вещества, которые мешают препарату распространиться по всему организму. Вещество не уходит из места укола, но к нему приходят клетки, которые вырабатывают иммунный ответ.

Некоторые противники прививок также опасаются тромбоза.

— Разговоры о тромбозе после прививки начались весной: после введения вакцины от компании AstraZeneca у людей развивалась тромбоцитопения — снижение количества тромбоцитов в крови. Риск образования тромбов и свертываемости крови у пожилых пациентов ученые отметили и от вакцин производства Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. В нашей стране выпускаются только векторные вакцины, от них тромбоза не будет. Опасения аллергиков также напрасны: в вакцине нет компонентов-раздражителей.

КСТАТИ

Ученые Оксфордского университета, участвовавшие в разработке вакцины AstraZeneca, заявили, что редчайший тип свертывания крови— тромбоз церебральных вен — обнаружен только у четырех человек из одного миллиона, вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna.