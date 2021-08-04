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Чебурашка из покрышки: «Вечерка» выясняла, что за арт- объекты появляются во дворах

Сергей Шахиджанян

Общество
Чебурашка из покрышки: «Вечерка» выясняла, что за арт- объекты появляются во дворах
Домовенка Кузю смастерили из строительных отходов/ Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

3 августа в редакцию пришло письмо о том, что жители дворов выражают недовольство инсталляциями в виде персонажей из мультфильмов, которые массово стали появляться в столичных дворах. Корреспондент «Вечерки» съездил к дому 81 по проспекту Вернадского, поговорил с жителями и автором проекта ЖЭК-Арт Владимиром Наумовым.

Желание украсить пространство возле своего многоквартирного дома всегда было присуще горожанам. Поэтому и появлялись периодически во дворах то Чебурашки и гуси-лебеди из старых покрышек и таза, то резные деревянные медведи, то роботы из проволоки.

Во дворе дома, в котором побывал наш корреспондент, придомовой газон украсили с одной стороны домиком и пугалом (в виде грозной женщины — защитницы участка), а с другой — декоративным кустарником и цветником. По словам местного жителя Александра Иванова, за фигурами и растениями ухаживают две женщины, тоже жительницы дома.

— Я же живу в этом доме уже 60 лет, знаю всех жильцов, и для меня радостно, что дамы так проводят свой досуг. Негодуют у нас только те, кто квартиры арендует, — говорит Александр.

Сами женщины рассказали, что украшают двор добровольно, денег и помощи не брали и не просили.

Недавно группа художников во главе с Сергеем Наумовым решила собрать работы мастеров-любителей во дворах столицы в едином пространстве и создала интернет-проект ЖЭК-Арт, как бы намекая на искусство, сделанное работниками жилищно-эксплуатационных контор. На вопрос корреспондента о том, как горожане реагируют на такие самодельные произведения искусства, Сергей ответил: «Я не могу сказать за всех: кому-то ЖЭК-Арт может не нравиться или мешать, но лично мне кажется, что это здорово — как явление и способ самовыражения для жителей».

Скульптор Денис Петров считает, что человек мыслит категориями усадьбы, а не многоэтажного дома. Как следствие — всегда стремится это пространство украсить и облагородить.

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