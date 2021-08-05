Раскол в правящем классе: с чего начиналась санкционная война

Фото: Рixabay / Antonio_Cansino

Уже семь лет Россия находится в состоянии войны с Западом. Войны санкционной, где счет потерь идет на миллиарды рублей и долларов. Конца этой войне пока не видно. Каковые промежуточные результаты? Как нам живется под западными санкциями?

Если кто-то думает, что экономические санкции — это сугубо американское изобретение новейшего времени, то он ошибается. Государства издавна боролись друг с другом не только на поле боя, но и с помощью денег или запрета торговли.

Есть версия, что Пелопоннесская война в V веке до нашей эры была в том числе спровоцирована санкционной войной (запретом заходить в порты и вообще торговать) между городами Афинского союза с одной стороны и другими греческими городами — с другой.

Но в полную меру применение экономических рычагов давления развернулось уже в эпоху капитализма и по мере глобализации мировой экономики и торговли. То есть не раньше ХХ века.

Во многом схожие с нынешними санкции применялись по отношению к Веймарской Германии, проигравшей Первую мировую войну. Эмбарго против отдельных стран пыталась вводить Лига Наций.

Например, против Италии в качестве наказания за вторжение в Эфиопию в середине 1930-х годов. Впрочем, они оказались режиму Муссолини что слону дробина. И вообще на протяжении практически всего ХХ века экономические санкции показывали свою скорее неэффективность, чем наоборот.

В свое время Аналитическое управление Конгресса США пыталось проанализировать эффект эмбарго, вводимого против разных стран в ХХ веке. Выяснилось (из примерно двух сотен случаев), что две трети санкций не оказали никакого существенного влияния на поведение режимов, против которых они вводились. Из оставшейся трети большинство случаев «успешных санкций» пришлись на Латинскую Америку.

Выявилась и еще одна закономерность при этом: санкции срабатывали тогда, когда происходил раскол в правящем классе (в случае с Латинской Америке — в виде государственного переворота). Если же такого раскола не возникало, то санкции, как правило, были обречены на провал.

В этом смысле лучше работали даже не сами санкции, а обещание (выполненное, разумеется) их отмены, что приводило к потеплению отношений между объектом санкций и субъектом, в том числе достигались какие-то компромиссы. С последним обстоятельством связана также еще одна выявленная интересная особенность: относительно успешно срабатывали санкции, введенные против дружественных режимов, связанные с каким-то частным случаем в политике.

Тогда как санкции против заведомых противников чаще всего лишь еще сильнее сплачивали режим, ставший объектом эмбарго. В частности, США вводили санкции против Японии за охоту на китов. В 1956 году также Америка пригрозила санкциями Британии и Франции с тем, чтобы они прекратили военную операцию против Египта. Подействовало.

Фото: Рixabay / parameciorecords

А вот на политику Кубы, десятилетиями живущей под американскими санкциями, они никакого влияния не оказали. Как и на КНДР, и тем более на СССР.

Политику нынешней России санкции тоже изменить заведомо не смогли. И теперь это все чаще признают не только в Европе, но и в Вашингтоне.

Против нашей страны начиная с 2014 года какие санкции только не вводились. И вовсе не только «за Крым». За присоединение Крыма и в связи с кризисом на юго-востоке Украины — это лишь часть ограничительных мер. А еще были санкции, связанные с «делом Магнитского» (умерший в тюрьме юрист инвестфонда Hermitage Capital. — «ВМ») и актом, названным его именем — «за коррупцию и нарушения прав человека». Целый комплекс санкций был введен актом «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), принятым в 2017 году как бы в «наказание» за якобы вмешательство в американские выборы. Отдельно — за кибератаки против западных стран, хоть бы толком и не доказанные. За поддержку режима Башара Асада в Сирии и за продажу оружия Ливии.

За нарушение режима американских санкций в отношении Венесуэлы, Северной Кореи, Ирана и той же Сирии. За «отравление Скрипалей» (и якобы применение при этом химического оружия). Всего в санкционных списках при Бараке Обаме оказалось 555 российских физических и юридических лиц.

Дональд Трамп добавил еще 293, Байден — 48. Европейские санкции скромнее.

Разумеется, экономический ущерб от всех этих ограничительных мер для российской экономики имеется, притом значительный. По итогам относительно недавнего опроса отечественных бизнесменов, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей, примерно половина компаний (48 процентов) считают, что экономические санкции оказывают влияние на деятельность предприятий, чуть меньше (39 процентов) отрицают их влияние на свои компании.

В качестве чувствительных факторов указывали рост цен на сырье, оборудование и комплектующие, попавшие под санкции прямо или косвенно, а также снижение доступности кредитов, сокращение инвестиций, невозможность закупок нового оборудования, сложности работы с контрагентами или принуждение к поиску новых партнеров.

Россия, получив первые санкционные удары еще в 2014 году, не стала «подставлять другую щеку», а ответила контрсанкциями. С 6 августа 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год список страны был расширен, в том числе в него вошла Украина. Летом 2018 года был подписан специальный закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции.

Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства. Каковы потери от такого обмена ударами? Подсчитать все с точностью до рубля или доллара невозможно. Кроме того, потери в каком-то смысле могут преобразовываться в «приобретения» по мере развития импортозамещения.

Согласно большинству оценок, Европа и Америка потеряли от 50 до 60 миллиардов долларов только за первые два года действия собственных санкций. При этом основные потери пришлись как раз на Старый Свет: торгово-экономические отношения нашей страны с Америкой и без того были не так уже масштабны (до санкций товарооборот взаимный составлял не более 30 миллиардов долларов, затем снизился примерно на треть). Тогда же примерно в такую сумму оценивались максимальные потери России, если учитывать также и прогнозируемый экспорт за тот период.

Фото: Рixabay / WikimediaImages

В 2019 году Владимир Путин, ссылаясь на другие экспертные оценки, назвал такие потери от санкционной войны: Россия начиная с 2014 года «где-то недополучила около 50 миллиардов долларов», Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов, а Япония — 27 миллиардов. В свою очередь Международный валютный фонд оценивал ущерб России от западных санкций примерно в 0,2 процента экономического роста ежегодно начиная с 2014 года. Объем годового ВВП России в эти годы колебался от 85 до 110 триллионов рублей.

По оценкам большинства экспертов, в наибольшей степени от российский контрсанкций выиграло отечественное сельское хозяйство. В частности, после введения эмбарго на поставки мясных продуктов из ряда стран наша страна достигла более чем 90 процентов уровня самообеспеченности по ним уже через три года. Особенно выиграли свиноводы (свинину, в отличие от говядины, производить намного дешевле), производство свинины выросло уже к 2018 году на 60 процентов. На треть выросло производство мяса птицы. Значительно увеличилось также производство овощей и фруктов, а еще сыров. Однако по этим позициям полностью заместить подсанкционные продукты не удалось, поскольку доля импорта по ним была очень велика. Сдержать рост цен тоже не сильно получилось.

Хотя производство сыров только за 2014–2019 годы выросло в полтора раза, молока — на четверть. Это небывалые темпы прироста в отечественном сельском хозяйстве, особенно если сравнивать с советскими временами.

В последнее время администрация США взяла паузу в политике ужесточения санкций. Во-первых, в Вашингтоне убедились в неэффективности этого инструмента. Во-вторых, решили попытаться построить отношения с Россией на более предсказуемой основе.

Импульс этому может дать женевский саммит, состоявшийся в июне. Однако пока говорить о том, что импульс этот будет положительным, рано. Все будет зависеть от переговоров по конкретным направлениям (условно — по стратегической стабильности в целом) в ближайшие полгода. В то же время многие американские санкции кодифицированы в законах США.

И полномочия администрации по их отмене, даже если она захочет (что вряд ли), довольно ограничены. Белый дом лишь может временно, если говорить обобщенно, приостанавливать какие-то отдельные положения санкционной политики. Однако отменить масштабированный санкционный режим — не может. Ну а поскольку в американском политическом классе запроса на кардинальное улучшение отношений с Россией нет и в ближайшее время не просматривается, то узаконенный против нашей страны санкционный режим — это даже не на годы, а скорее на десятилетия. Могут быть лишь отдельные послабления или, напротив, ужесточения. Однако «жизнь без санкций», быстро промелькнувшая в 90-х, похоже, уже не вернется в обозримом будущем.

БЛОКАДА СТРАНЫ СОВЕТОВ

Впервые молодая Советская России столкнулась с санкциями .Экономическая блокада страны началась в 1917 году, сразу после начала переговоров о сепаратном мире с Германией. Первыми торговые отношения со Страной Советов прекратили США, далее к Америке присоединились Франция и Англия.

В 30-е годы антидемпинговые меры и другие санкции против СССР вводили США, Франция, Великобритания, Венгрия, Бельгия. После Великой Отечественной войны Соединенные Штаты начали ограничивать Советскому Союзу и доступ к передовым технологиям. Санкции действовали вплоть до распада СССР в 1991 году.