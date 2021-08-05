Стройка шла от Русаковской

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере «Вечерки», который вышел в четверг, 27 августа 1931 года, товарищ Каганович рассказывал, как большевики обогнали московских прасолов.

Словом «прасол» до революции обозначали оптовых скупщиков сельскохозяйственной продукции в деревнях, чтобы в городе продать ее намного дороже. С точки зрения большевиков, прасолы — враги рабочего класса. А заодно и метрополитена.

«Вопрос о метрополитене стоял еще до революции в городской Думе. Но охотнорядским прасолам, замоскворецким купцам и арбатским домовладельцам во главе с аристократами и заводчиками из Московской городской думы эта штука оказалась не по зубам», — так выступал на страницах газеты товарищ Лазарь Каганович, который занимал ответственный пост первого секретаря Московского горкома ВКП(б). По сути это пост руководителя столицы. Каганович — человек, именем которого всего через четыре года будет назван метрополитен.

В отличие от Думы, большевики, возглавляемые Кагановичем, достигли больших успехов. Правда, в начале строительства пришлось столкнуться с трудностями. «Есть два проекта Московского метрополитена: проект МГЖД, предусматривающий строительство подземных тоннелей: Сокольники — Охотный Ряд — Смоленский рынок. Второй проект выполнен германской фирмой «Сименс-Бауунион».

Но ни один из этих проектов не принят, так как оба они рассчитаны на прокладку только отдельных линий и не дают цельного плана строительства подземных туннелей в Москве».

В материале сообщалось и о других проблемах, связанных со стройкой метро: сложная геология недр столицы, необходимость комбинировать парижский способ, когда прокладка тоннелей идет горняцкой проходкой, и берлинский, когда станции и линии строятся открытым способом.

Строители и проектировщики еще не представляли, с какими трудностями предстоит столкнуться, когда будет принято решение строить глубокие линии. А пока газета обещала, что «примерно с февраля или марта 1932 года будут начаты работы по строительству первой линии — Каланчевская площадь — Охотный Ряд».

Первые строители метрополитена вонзили лопаты в мерзлую московскую землю в декабре 1931 года на улице Русаковской. Через месяц строительство велось на всех участках.

С этих пор процесс строительства метрополитена в Москве не останавливался даже во время войны и продолжается, сохраняя высокие темпы, вплоть до сегодняшнего дня.

КСТАТИ

Владимир Маяковский, чутко отзывавшийся на злобу дня, посвящал стихи метрополитену: Я кататься не хочу, Я не верю лихачу. Я поеду с Танею В метрополитанию

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На капителях колонн станции «Комсомольская» вместо ВЛКСМ написаны три буквы — КИМ. Коммунистический интернационал молодежи. Это было первое название комсомольской организации.

ЦИФРА

8,4 километра была длина первого участка метрополитена от станции «Сокольники» до «Парка культуры».