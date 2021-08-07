Привезу море фото: как сделать оригинальные и эффектные снимки в отпуске

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Четверть россиян ездят в отпуск ради эффектных фотографий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который на днях провела крупная авиакомпания. «Вечерка» узнала, как сделать эффектные фото для социальных сетей на отдыхе.

Ломать стандарты

В эпоху «Инстаграма» неудивительно, что за хорошими фотографиями люди готовы лететь на край света, считает телеведущая, актриса и модель Анастасия Барашкова.

— С позированием, казалось бы, все понятно — выбирай лучшие ракурсы, выгодно показывающие твою фигуру, но нет, — замечает Анастасия Барашкова. — Одно из модных течений в фотографии сейчас — как раз «слом» стандартов.

Выражается это в выборе непривычных ракурсов.

— Условно, камера находится почти у стоп. И ноги на фото выглядят намного длиннее, — рассказывает модель. — Или одна рука тянется в камеру, и ладонь кажется неприлично большой по отношению к телу. Особенно ярко это выражается при съемке на широкоугольный объектив.

Этот прием отсылает нас в 2000-е, а они сейчас в моде. Собеседница «Вечерки» советует не бояться работать с кадрированием.

— Если вы не уверенный фотограф, лучше при съемке захватить в кадр побольше, а потом обрезать его так, чтобы в нем осталось только самое важное и интересное, — рекомендует она.

Подсмотрите у других

Если дела с креативом обстоят не очень хорошо, а хочется «привезти» из отпуска оригинальные фото, помочь может насмотренность.

— Поищите удачные идеи, например, у зарубежных блогеров-миллионников. Изучите, как они ведут свой «Инстаграм», — предлагает Анастасия. — Это может быть хорошим примером. Но все же я рекомендую додумать и добавить что-то свое.

Нравиться себе

Важно, чтобы на фото вы сами себе нравились.

— Главное, самому ощущать себя красивым человеком. Ведь все, что у нас внутри, видно снаружи, особенно на фотографиях, — считает Барашкова. — Нужно принимать и любить себя таким, какой вы есть.

Удачно обработанная фотография привлекает больше внимания. Можно воспользоваться услугами ретушера, если необходимо.

— В жизни все выглядит не менее красиво, чем на ретуши. Но фотография зачастую не передает все краски так, как видит их наш глаз, — полагает телеведущая. — Думаю, в ретуши ничего неестественного нет, мы просто подчеркиваем красоту. Но пытаясь улучшить картинку, не стоит менять все до неузнаваемости.

Больше яркости

Удачный ракурс — это еще не все. Фотография должна быть яркой. И для этого необязательно окружать себя в кадре атрибутами роскоши.

— Даже в городе легко сделать такую фотографию. Выбираете солнечную погоду, идете на пруд, где много зелени, — рассуждает девушка. — Не стоит пренебрегать макияжем. Нелишним бывает сделать акцент на глазах.

Главное, в череде бесконечных селфи не забывайте отдыхать — ведь отпуск все-таки для этого предназначен.

КСТАТИ

Многие полагают, что для красивых и качественных снимков обязательно нужна дорогостоящая техника. Но, по словам профессиональных фотографов, это вовсе необязательно. Возможности мобильных телефонов сейчас весьма велики.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ УМА

Представления об идеальном отпуске у каждого свои. Ряд ученых полагают, например, что полная релаксация отрицательно влияет на наш интеллект. Поэтому, чтобы IQ не падал, не стоит обходиться без экскурсий или чтения книг.

Но и планирование фотосессий, в принципе, неплохой способ занять мозг. Ведь столько важных вопросов нужно решить: какой взять купальник, во сколько и куда отправиться, чтобы фотографиями всех удивить, попросить кого-то снимать или положиться на селфи.

Как, в конце концов, из тысячи фото отобрать лучшее для соцсетей. Все эти стадии — прямо как в кино: предпродакшен, собственно, производство, и постпродакшен.

Откажитесь от постановки

Фотограф Максим Мишин уверен: секрет удачной отпускной фотографии — оказаться в нужное время в нужном месте.

Он назвал «Вечерке» и другие важные факторы.

Свет. В солнечную погоду результат может выйти совсем иным, чем в пасмурную. Посмотрите заранее прогноз погоды в том месте, куда поедете отдыхать.

Оригинальность. Приемы врод е съемки солнца, «умещающегося» на ладони, давно стали штампами. Как и просто фото людей, стоящих ровно на фоне морских волн и достопримечательностей. Поищите интересную локацию, выберите не самый очевидный ракурс.

Детали. Можно обыграть окружающую природу или элементы архитектуры. Например, в лесу лечь на траву, сделать портрет через ветки, листья — получится интересный эффект. Чтобы найти подходящее место, иной раз нужно сойти с тропы, по которой ходят все, исследовать окружающее вас пространство.

Не позируйте. На постановочных снимках люди часто зажаты, либо переигрывают, выглядят неестественно. Залог хорошей фотографии — хороший настрой модели. Многие, если человек смеется, ждут, пока он остановится, сделает «нормальное» лицо. А зря — живые снимки получаются именно в такие моменты.

Фон. Не стоит сниматься на фоне десятка случайных людей, у каждого из которых — свое настроение. Для съемок в популярном месте лучше выбрать раннее утро, когда людей нет.

Фильтруйте. Многие выкладывают после отпуска чуть ли не сотни однотипных фото. Лучше потратить время, чтобы выбрать наиболее интересные. И фильтры в «Инстаграме» нужно использовать с осторожностью. Если переборщить, естественно выглядеть не удастся.