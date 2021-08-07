Стань как новенький: как проходит реабилитация после коронавируса

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2 июля заместитель главы Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила, что санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, возможно организовать на всей территории России. «Вечерка» поговорила со специалистами, чтобы выяснить, кому и зачем нужна реабилитация и какой она может быть.

С каждым днем ученые выявляют все больше последствий, которые таит в себе COVID-19.

— Особенно страдает иммунная система, — отмечает ученая-иммунолог Дарья Карташова. — Она обижена на всех вокруг и может проявлять свои обиды разными новыми для вас болезнями, в частности аутоиммунными, различными воспалительными заболеваниями и прочим.

Определенная реабилитация необходима даже тем, кто перенес болезнь не слишком тяжело.

— Иммунной системе в среднем нужно два-три месяца, чтобы отойти от болезни, выровнять показатели клеток, — объясняет иммунолог. — Восьмичасовой сон, незагруженные дни, вкусная овощно-фруктовая еда, солнце, прогулки по мере сил, спокойствие и минимум стресса.

Врач-невролог ГКБ 24 Екатерина Попова также рекомендует четко выполнять инструкции врача.

— Когда пациент выписывается, ему дается инструкция с рекомендациями — что делать дальше. — Не стоит относиться к этому халатно. Если написано, что надо принимать определенные препараты, эти курсы нужно пропить.

Серьезная же реабилитация нужна тем, кто ощущает одышку при минимальной нагрузке, быстро утомляется, чувствует мышечную слабость и боль в мышцах, тремор, у кого нарушены работа желудочно-кишечного тракта, циклы сна и бодрствования, кто ощущает депрессию и страх. Такие состояния могут продолжаться месяцами, и их нужно купировать.

По словам Екатерины Поповой, сегодня в Москве запущена программа восстановления пациентов, которые перенесли ковид.

— Через два месяца после перенесенного ковида можно проходить диспансеризацию для составления карты реабилитации, — советует Екатерина Попова.

Специалисты подчеркивают, что реабилитация должна быть комплексной, в зависимости от того, какие осложнения повлекла за собой перенесенная инфекция. В ней могут участвовать не только пульмонологи, неврологи и иммунологи, могут потребоваться кардиологи, урологи, гинекологи, онкологи. Поэтому для каждого перенесшего болезнь восстановительная программа должна быть подобрана индивидуально.

КСТАТИ

Исследование, проведенное во Франции, показало, что среди больных ковидом, которым потребовалась госпитализация, около трети страдают от ухудшения памяти, сна и способности концентрироваться (34, 30,8 и 28 процентов соответственно) и через три месяца после начала болезни.