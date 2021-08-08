Липовый платеж: как мошенники обманывают с помощью квитанций за «коммуналку»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В июле участились случаи рассылки горожанам фальшивых квитанций за квартплату. «Вечерка» выяснила у экспертов, как отличить настоящую платежку от липовой.

Такого рода росту способствуют две причины, считает представитель группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

— Причина первая — сезон отпусков. Люди перед отъездом стараются заплатить за ЖКУ и, конечно, часто не следят, куда ушли деньги — голова другим занята, — рассказывает эксперт. — Вторая причина — в июле произошел рост тарифов, а значит, жулики — в случае удачи — могут заработать больше.

Как пояснил Алексей Коренев, на руку мошенникам играет и неповоротливость всей системы ЖКХ.

— Жильцы слишком поздно узнают, что перевели деньги не на тот счет и теперь числятся в должниках. Долг, грубо говоря, возник в июле, а узнают о нем хорошо если в сентябре, когда деньги со счета мошенников — куда вы их «перегнали» — уже давно испарились! — рассказывает эксперт.

По словам Алексея Коренева, схема проста. Жулики регистрируют фирму, похожую названием на компанию, управляющую вашим домом. В банке открывается счет. Поступившие на него деньги в течение нескольких дней, а то и часов, переводятся на счет другой компании. А та в свою очередь быстро переводит их на счет третьей. Последняя нередко зарегистрирова- на где-нибудь за границей, и деньги с ее счетов забрать практически невозможно.

— Если вы перевели квартплату на счет «левой» компании и быстро, в течение нескольких часов, это поняли, то у вас есть шанс их вернуть! Обратитесь в банк с заявлением о том, что платеж ошибочный и вам нужно возвратить средства, — рассказывает эксперт. — Обращаться к коммунальщикам — мол, ошибся с переводом — смысла нет. Ведь если деньги на их счет не поступили, то вы должник, и это ваша проблема.

Лучший способ не стать жертвой жуликов — финансовая дисциплина.

— Не выбрасывайте квитанции за ЖКУ. А когда приходят новые, их внешний вид и номер счета всегда сверяйте со старыми, — советует эксперт. — Если что-то изменилось, поднимите старую квитанцию и позвоните по указанным там телефонам.

Вам объяснят, поменялся ли номер счета, на который нужно переводить деньги. Если сомневаетесь в подлинности квитанции, вы можете обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы» . Третий вариант — позвонить на единую горячую линию правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Достаточно набрать номер, а оператор сам определит, к кому вас перенаправить.

КСТАТИ

Если у вас в квартире нет счетчиков, а вы уехали на дачу или в отпуск, то, обратившись в управляющую компанию, можете получить скидку по квартплате за дни отсутствия. Меньше заплатите за воду и свет.