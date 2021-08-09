Охлаждаемся правильно: три напитка, которые можно пить в жару

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Пока не спала дикая жара, не забывайте пить больше жидкости. «НО» предлагают простые рецепты вкусных и полезных прохладительных напитков.

Врач-диетолог из Вороновского Наталья Прилепина считает, что лучше всего в жару пить воду! Простую негазированную воду. При этом не очень холодную, чтобы не простудиться. Вода, конечно, полезна, но безвкусна. А хочется не только пить, но и получать от процесса удовольствие.

— Сейчас на прилавках огромное количество прохладительных напитков, — говорит Наталья, но «прохладительные» они по большому счету только на словах. На самом деле там огромное количество сахара, консервантов. Эти напитки и не освежают, а, наоборот, вызывают еще большую жажду.

Но если пить покупные лимонады и соки плохо, то что же делать? Выход есть! Приготовим все сами. В этом случае напитки точно будет полезными!

Простой лимонад

Никогда не доверяйте покупным лимонадам. Да вы и сами наверняка замечали, что они и не освежают, и не избавляют от чувства жажды. Скорее наоборот: чем больше пьешь, тем больше хочется. Приготовим напиток сами. Возьмите 150 г сахара и 200 мл воды. Сварите сироп и остудите его. Два лимона (лимонад же!) и три апельсина тщательно вымойте и выжмите сок. Еще по одному лимону и апельсину просто нарежьте дольками.

Сок смешайте с сиропом, добавьте 2 л холодной воды, немного мяты и сезонных ягод, которые тоже порежьте. Дайте лимонаду настояться не больше часа — готово! Если хочется лимонад подать красиво, сложите «пирамидку» из долек лимона и лайма (или апельсина) и залейте их лимонадом.

Холодный чай

Чай тоже прекрасно утоляет жажду и освежает. Лучше, конечно, взять зеленый, но и черный тоже подойдет.

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Заварите так, как любите именно вы, и обязательно добавьте немного имбиря и лимона. Хорошенько остудите, можно даже добавить немного кубиков льда и, пожалуйста, полезнейший и освежающий напиток готов! И, заметьте, без всякой химии. Кстати, польза этого напитка в первую очередь в имбире, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. А это в жару очень важно.

Освежающий морс

Сейчас сезон красной смородины. Многие недолюбливают эту ягоду, считая, что особой пользы, например, по сравнению с черной смородиной, в ней нет. Но это совсем не так. Возьмите 500 г ягоды, промойте и перетрите со 100 г сахара.

Залейте литром воды, доведите до кипения и проварите на самом медленно огне, пока сахар не растворится. Процедите и хорошо охладите. Жажду после этого напитка как рукой снимет.

ПОГОДА НА НЕРВАХ

По прогнозам синоптиков, изматывающая жара, пришедшая в Москву, вот-вот покинет регион.

Уже к концу этой недели нам обещают грозовые ливни и похолодание. Впрочем, до осенних холодов еще далеко. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что оставшаяся часть лета по всем показателям обещает быть жаркой.

— По предварительным расчетам оцениваем, что и вторая половина лета, и август в среднем будут жаркими, — отметил он, пообещав при этом, что погода будет «нервничать», то есть возможны сильные перепады от жары к прохладе.