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Декрет теперь не помеха собственному делу

Рената Лебедева

Общество
Декрет теперь не помеха собственному делу
Один из преподавателей онлайн-курса «СамозанятаЯ в своем любимом деле» Оксана Шарая готовится к первому занятию с участницами проекта. Женщина уверена, что после прохождения курса слушательницы смогут создать успешный бизнес / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В понедельник, 9 августа, в столице стартовал онлайн-курс «СамозанятаЯ в своем любимом деле». Бесплатные тренинги пройдут в рамках проекта «Мама онлайн».

Городской проект «Мама онлайн» начал свою работу в середине прошлого года. Он направлен на женщин в декрете, которые хотят реализовать себя в бизнес-среде. Организатором» «Мамы онлайн» выступил Центр развития карьеры «Техноград», курируемый Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Одним из популярных курсов в рамках проекта стала серия вебинаров «СамозанятаЯ в своем любимом деле». Занятия помогут женщинам преодолеть страх создания своего дела и начать бизнес с нуля.

Участницы ознакомятся с особенностями налогообложения для самозанятых и научатся финансовой грамотности. По словам, одного из преподавателей курса, Оксаны Шараи, обучение построено таким образом, что женщина сможет структурировать свою бизнес-идею и трансформировать ее в готовый проект.

— Уникальность курса «СамозанятаЯ в своем любимом деле» заключается в том, что большое количество информации о бизнесе предоставлено участницам проекта пошагово. Наши тренинги будут понятны не только тем,кто уже имел дело с бизнес-пространствами, но и тем, кто только начинает входить в эту сферу, — отмечает Шарая.

На курсе представительницам прекрасного пола так же расскажут о том, как они могут реализовать себя, оставаясь при этом любящей мамой и женой. Преподаватели помогут женщинам раскрыть свой творческий потенциал и научат правильно распоряжаться свои временем, несмотря на ежедневные хлопоты.

— На каждом занятии мы даем не только определенную бизнес-структуру, но и учим вести дело в своем уникальном темпе . Многие женщины не хотят продолжать ходить на нелюбимую работу, а планируют заняться чем-то своим, находясь рядом с близкими, — подчеркивает тренер.

В конце курса участницы получат цифровой сертификат о прохождении обучения. Однако, на этом поддержка будущих предпринимательниц со стороны организаторов тренингов не закончится: на территории «Технограда» выпускницы курса смогут встретиться и пообщаться с другдругом, а так же представить свой бизнес, чтобы заинтересовать будущих покупателей и инвесторов.

— Благодаря занятиям курса «СамозанятаЯ в своем любимом деле» я узнала о разных сторонах женских стартапов. Обучение я совмещала с работой на полставки и осталась довольна результатом. В апреле этого года я так же зарегистрировалась как самозанятая и считаю, что проект повлиял на этот факт, — рассказала участница прошлого выпуска Галина Ермолаева.

Ознакомиться с программой курса, его расписанием, а так же пройти регистрацию можно на сайте Инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— В январе прошлого года в столице было зарегистрировано 192 тысячи самозанятых, и всего за полтора года эта цифра увеличилась до 680 тысяч. Москва продолжает расширять возможности для этой категории налогоплательщиков. На портале mbm.mos.ru доступны полезные онлайн-продукты, которые упрощают ведение бизнеса, а комплекс «Техноград» предлагает множество бесплатных курсов.

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