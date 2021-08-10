20 уникальных идей, которые способны изменить нас и нашу спортивную жизнь

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Идеи в нашей жизни занимают важное место. Они разные, подчас самые невероятные. Затрагивают многие сферы жизнедеятельности, в том числе спорт. Благодаря идеям меняется жизнь вокруг, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов, и мы можем сделать идеи реально действующими.

Главное — воплотить их в жизнь, тогда окружающая нас обстановка станет другой — более комфортной и удобной.

Автор 20 уникальных идей Дмитрий Давыдов осознал это и пытается их внедрить в России. Кстати, он никуда не баллотируется, никогда не был связан с какими-либо политическими силами ни здесь, в России, ни за ее пределами. Более того, предприниматель не является гражданином России и не проживает на ее территории. Его попытка добиться положительных изменений в стране — дань предкам. Корни Дмитрия здесь, Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Давыдова отдали свои жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне. Давыдов не имеет политических амбиций. Он действует в одиночку и занимает нейтральную позицию. Вся его концепция создана так, чтобы не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. Красной нитью через нее проходит мысль о том, что результатом воплощения 20 идей будут довольны все. В 2016 году Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Но, несмотря на широкую рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до органов управления, власть тогда оставила инициативу Давыдова без внимания. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности, автора побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России. Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут воплощены в жизнь.

Девятая часть предложений Давыдова касается мер по улучшению финансового, социального, инвестиционного и спортивного климата в России. Для этого нужно, по его мнению, активно использовать спортивные объекты, часто проводить крупные международные спортивно-массовые мероприятия. Футбольные соревнования мирового масштаба, считает Давыдов, это — источник роста внутреннего валового продукта и престижный стимул, объединяющий нацию. Поэтому, предлагает он, активно сотрудничать с ФИФА и УЕФА, так как это положительно скажется на имидже страны и росте ее экономики.

Максимальная загруженность спортивных сооружений, построенных в России в последнее время, может, по мнению Дмитрия, принести дополнительный доход в бюджет и стимулировать рост в торговле, ресторанном бизнесе, гостиничном, туристическом и оздоровительном секторе экономики.

Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года были вложены огромные средства в спортивные объекты, систему связи, дороги, аэропорты и аэровокзальные комплексы. Важно их использовать. Надо уже сегодня начать работать над организацией новых крупномасштабных проектов, считает Давыдов. Прежде всего это касается таких значимых спортивных мероприятий, как чемпионат мира и чемпионат Европы по футболу. Необходимо разработать и предложить руководству ФИФА и УЕФА самый лучший пакет условий. При подготовке к чемпионату мира по футболу благодаря грамотным действиям российского правительства ФИФА получила много налоговых и таможенных льгот и послаблений. Давыдов предлагает сохранить эти условия, дополнительно дав организаторам возможность получить 100-процентный доход от продажи прав телетрансляций, коммерческих услуг и продажи билетов. Проведение мероприятий такого уровня станет стимулом для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в объекты длительной окупаемости (отели, торговые комплексы, социально-развлекательные проекты и т. д.). Надо добиваться проведения в России на регулярной основе спортивных мероприятий разной направленности и формата — от турниров и чемпионатов до летней и зимней олимпиад. Чтобы повысить их окупаемость, нужно в задействовать все спортивные сооружения. Также, считает Давыдов, необходимо ввести для организаторов крупнейших концертов, фестивалей и музыкальных мероприятий мирового уровня с высокой посещаемостью такие же привлекательные условия, какие будут предложены ФИФА и УЕФА.

Проведение подобных спортивных мероприятий, считает Давыдов, будет положительно влиять на приобщение граждан к спорту и физической культуре, что сделает россиян более здоровой нацией в целом.

Более подробно о 20 идеях Давыдова читайте на сайте 20idei.ru.

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