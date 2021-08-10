Пьеру Кардену с любовью

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Вечерка» в рамках цикла публикаций «Наш век», посвященного 100-летию газеты, рассказывает об интересных экспонатах музея редакции.

Среди экспонатов нашей редакции особое место занимает удостоверение французского модельера Пьера Кардена.

В октябре 2015 года Карден дал эксклюзивное интервью «Вечерней Москве». Тогда исполнилось два года с награждения его орденом Дружбы.

Специальный корреспондент, приехавший в Париж для интервью, не мог прийти в офис к мэтру с пустыми руками. Поэтому принес подарки: бутылку водки, футболку с изображением президента России Владимира Путина, армейскую фляжку с акварельным рисунком, раскрашенную детьми в «Вечерке» ко Дню Победы, а также стопку газет.

Пьер Карден в интервью рассказал о своем знакомстве с президентом, когда тот пришел на показ в Москве, о врожденной силе духа россиян и, конечно же, о моде.

— Для меня Москва — это люди. Прежде всего великая Майя Плисецкая. А еще Вознесенский, Щедрин и Абдулов с Караченцовым! — отметил тогда Карден.

После интервью он собирался посетить редакцию в следующую поездку в Россию. Но этого не произошло. Пьер Карден умер 29 декабря 2020 года в возрасте 98 лет.

КСТАТИ

В 2008 году Пьеру Кардену присвоили звание почетного члена Российской академии художеств. Спустя пять лет модельер был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.