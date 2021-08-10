Покинул чат, потерял оклад: как трудиться на дому и не лишиться работы

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Руководство одной из российских компаний на днях уволило 150 сотрудников за малоактивность в рабочих программах и чатах. Ситуация обернулась скандалом, который активно обсуждался в социальных сетях. «Вечерка» узнала у эксперта, как отстоять свои права при незаконном увольнении.

Эти сотрудники были, по мнению начальства, «невовлеченными и малопродуктивными».

— Увольнение, скорее всего, незаконно. Но многие москвичи, работающие на удаленке, скоро столкнутся с похожей ситуацией, — рассказывает «Вечерке» председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. — Работу в дистанционном режиме сложно объективно оценить. В офисе легко проверить — работает человек или нет. А если он дома? Тем не менее, как пояснил эксперт, выход есть.

— С 1 января этого года вступил в силу закон «Об удаленке». И в нем сказано, что перевод сотрудников на удаленную работу должен закрепляться подписанием дополнительного соглашения к трудовому договору, — говорит Михаил Иванович. — В этом соглашении работник и должен требовать прописать, чтобы объем и сроки выполнения работы начальство задавало письменно: нужно сделать то-то, дедлайн такой-то. Если вы все успеваете в срок — какие к вам претензии? Если не успеваете, потому что объем большой, а срок короткий, то нужно предупреждать начальство заранее и предлагать изменить объем или сроки. А когда вам предлагают «копать от забора до обеда», то какие потом могут быть претензии?

Таким образом, если сроки выполнения работы письменно не оговорены руководством, то уволить вас по закону работодатель не может. Во всяком случае, его решение можно легко оспорить в суде.

— А чтобы не доводить до суда, я призываю и работников, и работодателей заранее и письменно оговаривать все условия, — пояснил Антонцев.

КСТАТИ

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