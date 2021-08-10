Гвоздику вдыхаю и нюх возвращаю: как справиться с потерей обоняния после перенесенного ковида

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9 июля глава филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов сообщил, что реабилитация от коронавирусной инфекции может растянуться на годы. Об одном из самых распространенных побочных эффектов ковида, потере обоняния, «Вечерке» рассказал врач-терапевт частной клиники Евгений Васильев.

Обоняние теряют даже те, кто перенес ковид в легкой форме, люди, которые не замечали, что болели. Просто в какой-то момент у них пропадали или сильно менялись обоняние и вкус, привычные продукты и напитки переставали доставлять прежнее удовольствие, а иногда и вовсе вызывали отвращение. Это явление называется аносмией, и для некоторых пациентов оно может сопровождаться тяжелыми последствиями.

— Причины этого отклонения до конца не выяснены, — уверяет доктор. — Однако с уверенностью можно сказать, что у пациента происходит воспаление в слизистой оболочке носа. Вирус проникает в участок коры головного мозга и переходит в клетки, отвечающие за распознавание запахов.

У некоторых переболевших сроки восстановления обоняния варьируются в пределах недели — нескольких месяцев после перенесенного заболевания. Однако большинство пациентов страдает от того, что прежнее восприятие запахов не возвращается к ним даже спустя полгода или год.

Специалисты считают, что в большинстве случаев инфекция COVID-19 не способна лишить обоняния навсегда. При этом есть некоторые факторы, которые могут тормозить процессы восстановления обоняния.

— Просто у одних, видимо, стволовые клетки обонятельного эпителия, из которых и развиваются клетки, отвечающие за передачу запахов и вкуса, повреждаются в большей степени, у других — в меньшей, — объясняет Евгений Васильев. — Но есть методики, которые помогут восстановить обоняние.

В частности, врач рекомендует каждый день по нескольку раз нюхать вещи, запахи которых вам хорошо известны, — можно вдыхать ароматы корицы, розы, лимона, эвкалипта, гвоздики (в живом виде или в эфирных маслах) по 15 секунд, с интервалами по 10 секунд между ароматами.

Пациенты также могут разнообразить свой рацион натуральными усилителями вкуса, например приправами и специями, которые помогут восстановить обонятельную память, — добавил врач.