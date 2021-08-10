Малышам подарят стильные кроссовки и канцтовары

Координатор благотворительного фонда «Лавка радостей» Виктория Лубянцева готовит к отправке рюкзаки для школьников / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Во вторник, 10 августа, завершился прием канцелярских товаров в рамках акции «Собери ребенка в школу». Сотрудники благотворительного фонда «Лавка радостей» уже начали упаковывать посылки для москвичей и детей из других регионов России.

Розовые кроссовки, стильный разноцветный рюкзак, тетради в клетку и в линейку, красивый ланчбокс и воротничок для школьной формы. Такие наборы получат девочки из московских многодетных или малоимущих семей. Посылку собирает координатор благотворительного фонда «Лавка радостей» Виктория Лубянцева. Помимо предметов из списка она кладет в коробку и другие канцелярские товары: ручки, линейки, карандаши — все то, что обязательно понадобится ребенку за школьной партой.

— Нам пишут мамы, у которых семейный бюджет расписан под копеечку на еду и коммунальные услуги. Для них собрать ребенка в школу становится большой проблемой. Часто родители в панике: они понимают, что для ребенка сборы в школу — это важно. Но финансы не позволяют купить самые красивые и качественные вещи. Иногда не хватает даже на товары первой необходимости. Ведь ребенка нужно накормить, одеть, обогреть, а тут еще и канцелярские товары, школьная форма, — объясняет Виктория Лубянцева.

В заявках на получение наборов родители указывают пол ребенка, возраст, в какой класс он пойдет, и прилагают список того, что им необходимо для обучения в школе. Сотрудники благотворительного фонда стараются учесть все пожелания из писем. Такая система работы гарантирует, что каждый ребенок получит то, что ему действительно необходимо.

Адресную помощь от благотворительного фонда перед началом нового учебного года получат 60 детей. Предметы, которые не поместились в наборы, отдадут в детские дома.

— Канцелярских товаров нам принесли несметное количество — больше тысячи разных предметов. Их хватит на первую четверть, что-то останется и на вторую, — говорит начальник склада фонда «Лавка радостей» Юлия Баруздина.

Посылки с канцелярскими товарами и другими вещами доставят нуждающимся к 1 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иванна Комарова, административный директор фонда «Лавка радостей»:

— Акция «Собери ребенка в школу» проводится уже пять лет. Ее цель — помочь нуждающимся людям получить необходимые для обучения детей товары. Мы посылаем наборы не только москвичам, но и в регионы. Ежегодно мы помогаем минимум 50 детям. Причем собираем детей в школу полностью, а не высылаем по одной ручке и линейке. К тому же мы отправляем вещи в детские дома и другие благотворительные фонды.