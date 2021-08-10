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Студенческий билет для путешествий

Никита Бессарабов

Общество
Студенческий билет для путешествий
Фото: Pixabay

С 15 июля в России действует программа развития студенческого туризма, разработанная Минобрнауки России. «Вечерняя Москва» поговорила с первой иногородней студенткой, воспользовавшейся программой, чтобы посетить столицу.

Жительница Воронежа Анна Швадченко поселилась в специальной гостиничной части кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. По словам девушки, она «была королевой этажа» и за трехдневное проживание заплатила всего 300 рублей.

— Неделю назад я была волонтером в парке «Лосиный Остров», — рассказала Анна. — Узнала о программе студенческих путешествий и подумала: «Почему бы несколько дней не погулять по Москве?» Вообще, я очень много путешествую. Была в 54 странах и 47 регионах России. Всегда стараюсь насытить свой досуг — когда есть свободное время, хожу по новым, неизведанным местам, паркам, музеям. Москву знаю хорошо. Зато в Московской области не была. Поэтому мне понравилась локация университета (кампус РГУТиС расположен в поселке Черкизово).

Анна учится в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону. Год назад стала магистром, но в вузе еще не появлялась ни разу. Сначала полгода училась дистанционно, потом уехала в Венгрию по программе Эразмус. Вернулась в Россию в начале июня.

Швадченко — редактор сайта про путешествия и дешевые туры. Говорит, что среди ее достижений — билет в Братиславу за один евро, полет на Байкал за 500 рублей и в Стамбул — за 4 доллара.

— Как человек, развивающийся в этой сфере, считаю, что программа студенческого туризма актуальна и будет пользоваться спросом. Сейчас в мире не так много стран, принимающих путешественников. А Россия обладает большим туристическим потенциалом, — уверена девушка.

Начальник управления по молодежной политике и патриотическому воспитанию РГУТиС Алина Кугушева объяснила, что студенческая программа будет действовать до 25 августа. До этого дня может прийти еще немало заявок.

Пока в обработке 17, есть две подтвержденные. Одного студента ждут уже на этой неделе.

— Существуют критерии, ограничения по программе, которые задает Минобрнауки. Мы не принимаем несовершеннолетних. А еще приехать к нам могут только студенты дневного отделения, — уточнила Кугушева. — Но это пока. Что будет дальше — непонятно. В стране такое организуют впервые. Но идея живет давно. Многие вузы и раньше договаривались друг с другом и обменивались студентами. Вероятно, что проект получит развитие.

ЯПРАВКА

Пилотный проект Минобрнауки РФ действует на платформе 15 российских вузов. В каждом из этих учебных заведений до конца лета смогут останавливаться студенты со всех уголков России. За небольшую плату ребята будут жить в кампусах, общаться с преподавателями и студентами и участвовать в экскурсиях. Пока программой заинтересовался только один столичный вуз — Госуниверситет туризма и сервиса.

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