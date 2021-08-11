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Спрос падает, жилье дешевеет

Никита Миронов  

Общество
Спрос падает, жилье дешевеет
Эксперты советуют при покупке жилья немного поторговаться с продавцом, ведь скидку получить сейчас вполне возможно / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Впервые за последние три года квартиры в столице начали дешеветь. По данным сервиса ЦИАН, с начала 2021 года упали в цене новостройки районов Таганский, Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский. На вторичном рынке подешевело жилье в районах Филевский Парк, Обручевский и Головинский. Станут ли квартиры доступнее?

По данным аналитиков, в Таганском районе средняя стоимость квадратного метра в новостройках в январе — июле снизилась на 14 процентов.

В Преображенском — на 3 процента, в Пресненском районе и на Соколиной Горе — на 1 процент. В поселениях Рязановское и Кокошкино, что в Новой Москве, цена квадратного метра уменьшилась с начала года почти на 11 процентов.

Что касается вторичного жилья, то в районах Преображенское, Филевский Парк и Обручевский оно подешевело почти на 3 процента, в Головинском — на 1 процент.

— Спрос на жилье в Москве снижается. Ведь большинство из тех, кто хотел вложиться в недвижимость, сделали это еще в прошлом году, — считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Сейчас свыше 75 процентов сделок — ипотечные. Но надо понимать, что брать ипотеку в текущих экономических условиях, когда экономика не растет, готовы немногие.

В итоге ажиотажного спроса нет, а значит, цены либо стоят на месте, либо кое-где даже немного снижаются. Я бы советовал покупателям жилья торговаться: получить скидку сейчас вполне реально.

По данным одно из крупнейших риелторских агентств Москвы, в июле 2021-го каждая вторая сделка на вторичном рынке жилья проходила с корректировкой начальной цены.

Средний размер скидки составил 5 процентов. Максимальный — 35.

— Я не удивлен. Многие продавцы, помня ажиотажный спрос прошлого года, выставляют завышенные цены. Но когда дело доходит до реальной продажи, выясняется, что очередь за их квартирой не выстроилась, — рассуждает Константин Апрелев. — Неудивительно, что цену приходится снижать.

Как отмечает эксперт, традиционного осеннего роста цен на рынке недвижимости, скорее всего, не будет.

— Во-первых, выросли ставки по ипотеке, во-вторых, Центробанк ужесточил требования к заемщикам, — поясняет Апрелев. — В-третьих, взрывного роста зарплат никто не ждет. Так что цены на жилье будут стабильны.

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